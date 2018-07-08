Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fatih Terim iki isme kapıyı gösterdi: 'Kendilerine kulüp bulurlar'
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, İsviçre kampının ilk gününde ilgi çekici açıklamalar yaptı. Terim, iki isme kağıyı gösterirken 'En kısa sürede kendilerine kulüp bulacaklardır' dedi.
Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Arşiv
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Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Arşiv
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, İsviçre kampının ilk gününde ilgi çekici açıklamalar yaptı. Terim, iki isme kağıyı gösterirken 'En kısa sürede kendilerine kulüp bulacaklardır' dedi.
Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Arşiv
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İdman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Terim, "Çok isterdim 'Yeni gelen oyuncularınız adapte oldu mu?' diye sormanızı ama... Muğdat’ın adapte olduğunu hiçbir sorunu olmadığını söyleyebilirim" diyerek yönetime esprili bir mesaj gönderdi. Daha sonra, "Başkan ve yönetime de söyledim, bunda ısrarlıyım; bize lazım olan yerlere takviye yapmalıyız" ifadelerini kullanan tecrübeli çalıştırıcı, şöyle devam etti:
Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Arşiv
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'1.5 ayda her şey olabilir'
"Mevcut kadromuzu korumak istedik. Donk ile zaten sözleşme yeniledik. Kiralık oyunculardan Nagatomo'yu hallettik, inşallah Denayer de hallolur. Mevcut kadroyu koruduktan sonra, ekonomik olarak gücümüzün yettiği kadar transfer yapacağız. Bazı yerlere ihtiyacımız var.
Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Arşiv
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Olayları çok saptırmadan, dağıtmadan şunu söylemekte yarar; 31 Ağustos’a kadar olan bölüm G.Saray için de önemlidir. Bu 1.5 ayda her şey olabilir. Gelmeler, gitmeler. Bunlar çok doğaldır. Bakalım neler olacak."
Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Arşiv
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2 futbolcuya mesaj
Fatih Terim, kadroda düşünülmeyen Tarık Çamdal ve Eray İşcan’ın oynayabilecekleri bir takıma gitmesi gerektiğini belirterek, “Oynamak birçok şeyden daha iyidir. Kazancınız ne kadar çok olursa olsun, size oynamanın verdiği hazzı vermez. Oynarsanız madden de manen de daha fazla kazanırsınız.
Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Arşiv
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Tarık ve Eray gidip oynamalılar, kendilerini ispat etmeliler. İnanıyorum ki, en kısa sürede kendileri için uygun kulüpleri bulacaklardır” diye konuştu. Terim, Dünya Kupası’nda forma giyen Nagatomo ve Muslera’nın Süper Kupa’ya yetişeceğini de belirtti.
Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Arşiv
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İsviçre'deki kamp çalışması öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terim, transfer hakkındaki sorulara sabırlı olunması mesajını verdi. Fatih Terim'in açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...