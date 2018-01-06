Fatih Terim için olay sözler! Kafa atan, küfür eden İmparator...

Sarı lacivertli taraftarların ve Türk futbolunun unutulmaz yıldızlarından Oğuz Çetin, Fatih Terim'i hedef aldı... Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği Spor Söyleşileri paneline konuk olan Oğuz Çetin, Fatih Terim hakkında olay sözler sarfetti...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Türk futbolu üzerine öğrencilerle söyleşi yapan Oğuz Çetin, bir öğrencinin 'Siz ve Fatih Terim, İmparator olarak anılıyorsunuz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz’ sorusuna şu cevabı verdi:
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İmparator mu? İmparator dediğiniz kişi topluma örnek olması gereken kişilerdir. Birine kafa atıp, mekan basıp, ağzından küfür eksik olmayan insanlara farklı bir şekilde ifade de bulunmalıyız.’
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bir diğer öğrencinin Arda Turan ve Cenk Tosun ile ilgili sorusuna ise Çetin, ‘Bu dönemin futbolcuları çok büyük paralar kazanıyor. Bizim zamanınızdaki paraya oranla 50 kat daha büyük para kazanıyorlar" dedi ve şöyle devam etti:
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Ama bizim zamanımıza baktığımda kalitenin daha aşağıda olduğunu görüyorum. Eğer bu dönemde bazı futbolcular böyle büyük paralar kazanıyorsa bizim alacağımız paraların rakamlarını düşünemiyorum." (Ajansspor)