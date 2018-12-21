Fatih Terim gibi jübile yapacak! Helikopter'den inip...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İşte Fatih Terim gibi bir yıldız daha sahalara veda edecek. Helikopterli jübilenin detayları ve sahalara Terim gibi veda edecek olan o isim...
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Galatasaray’da bir devir sezon sonu kapanacak. Sarı-kırmızılı takıma 2011 yılında adım atan, başta 4 şampiyonluk olmak üzere, önemli başarılarda rol oynayan kaptan Selçuk İnan’ın sözleşmesi, ligin bitmesiyle sona erecek.
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10 Şubat’ta 34 yaşında olacak tecrübeli futbolcunun kontratının uzatılmasına sıcak bakılmıyor ama Sarı-Kırmızılı kulüpte 300 maçı deviren ve son 8 sezona damga Selçuk İnan muhteşem bir veda planlanıyor; tıpkı hocası Fatih Terim’in futbolculuğundaki vedası gibi...
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Daha önce Galatasaray’a hizmet etmiş birçok futbolcuya jübile konusunda gerekenin yapılmadığını düşünen sarı-kırmızılı yöneticiler, sezon sonu Selçuk İnan’ı helikopterle sahaya indirip detaylı ve görkemli bir organizasyonla Türk Telekom Stadyumu’nda veda ettirmeyi hedefliyor. Tabii ki her veda bir başlangıç...
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Galatasaray yönetimi, Selçuk İnan ile futbolcu olarak sözleşme uzatmayı planlamasa da, sarı-kırmızılı efsaneye kulüp içinde görev teklif edecek.
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Teknik direktör Fatih Terim de, Selçuk’un gerek ekibinde gerekse Florya’da olmasına çok sıcak bakıyor. Tecrübeli futbolcunun oyun görüşüne çok güvenen Terim, kaptanını yanında istiyor... Selçuk İnan ise her ne kadar daha futbol oynamayı arzu etse de artık bu saatten sonra da Galatasaray’dan başka bir takımın formasını giymeye sıcak bakmıyor.
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Milli futbolcu, yönetimin de düşündüğü gibi futbolu bıraktıktan sonra yine G.Saray’a hizmet etmeyi planlıyor. Galatasaray’da 4 şampiyonluk yaşayan Selçuk İnan, 300 maça çıkarken 58 kere rakip fileleri havalandırdı. Selçuk 62 pasıyla da takım arkadaşlarına gol sevinci yaşatırken 120 defa sarı-kırmızılıların sevinmesini sağladı. (Fanatik)
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Michael Carter-Williams attı, Rockets rekoru kırdı!
NBA'de normal sezona dün gece oynanan maçlarla devam edildi. Gecenin en güzel hareketi ise, Houston Rockets'ın üçlük rekorunu egale etmesini sağlayan Michael Carter-Williams'tan geldi.