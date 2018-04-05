Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fatih Terim, F.Bahçeli yıldıza hayran! 'Keşke bizde olsa...'
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Fenerbahçe'de kadroya girmekte zorlanan yıldız futbolcunun hayranı olduğu ortaya çıktı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Ve transferde sıcak gelişme! Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim bombayı patlattı... İşte Terim'in hayran olduğu Fenerbahçeli yıldız...
Fotoğraflar: Arşiv
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Sezon başında büyük umutlarla Lyon'dan transfer olan Mathieu Valbuena Fenerbahçe'de istenmeyen adam haline geldi. Bir türlü teknik direktör Aykut Kocaman'la yıldızı barışmayan Fransız futbolcunun takımdan ayrılması bile gündemde. Fakat Kocaman'ın adeta yüzüne bile bakmadığı Valbuena'nın çok önemli bir hayranının olduğu da ortaya çıktı!
Fotoğraflar: Arşiv
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ÖVGÜ DOLU İFADELER KULLANDI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde yardımcılarıyla yaptığı toplantıda konunun Valbuena'ya geldiği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının da Fransız oyuncuyla ilgili övgü dolu ifadeler kullandığı belirlendi.
Fotoğraflar: Arşiv
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SAVUNMA ZAAFLARI VAR AMA...
Terim'in, "Hücum bölgesinde çok hareketli ve her an tabelayı değiştirebilecek bir isim. Çabukluğu büyük bir silah. Savunma zaafları var ama takım içinde bu durum tolere edilebilir. Valbuena'nın bizde olmasını isterdim" diye konuştuğu ifade edildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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AYKUT KOCAMAN'IN TAM TERSİ
Kocaman'ın aksine kariyleri boyunca bireysel yetenekleri olan futbolculara büyük ilgi duyan Terim, şu anda da Belhanda, Rodrigues ve Feghouli gibi hücum silahlarını bir arada oynatıyor. (Fotomaç)
Fotoğraflar: Arşiv
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O gerçek bir futbol efsanesi! Frank Lampard'ın kariyerinden en özel görüntüler burada... İzlemek için videoya tıklayınız...