Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fatih Terim dünya yıldızını reddetti! İşte o isim...
Ocak ayı transferini hareketli geçirecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, forvet hattı için önerilen dünyaca ünlü ismi veto etti.
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İşte detaylar...
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Devre arasında iki golcü almak isteyen G.Saray, menajerinin önerdiği Fernando Torres’i geri çevirdi. Fatih Terim ve kurmayları, İspanyol’un Japonya performansını beğenmedi.
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Devre arasında iki golcü başta olmak üzere, takıma takviye yapacak olan Galatasaray’da ünlü İspanyol golcü Fernando Torres gündeme geldi ancak veto yedi.
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Torres, formasını giydiği Japonya’nın Sagon Tosu takımı küme düşünce sözleşmesi gereği, serbest kalma hakkına sahip.
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Menajeri tarafından sarı kırmızılı kulübe bonservissiz önerilen 34 yaşındaki golcüye teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları “Hayır” dedi. Teklif sonrası Torres, analiz ekibi tarafından mercek altına alındı. Teknik heyete sunulan raporda, İspanyol eski günlerinden çok uzak olduğu kaydedildi.
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ANALİZ SONUÇLARI İYİ ÇIKMADI
Teknik heyet yaptığı değerlendirmede “Herkesin aklında kalan görüntüsünün çok uzağında. Galatasaray’a ve takıma ekstra katkısı olmaz” diyerek, Fernando Torres önerisini geri çevirdi.
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Geçen temmuz ayında, olan Atletico Madrid’den, Japonya Ligi ekiplerinden Sagan Tosu forması’na giden tecrübeli yıldız forma giydiği 17 maçta sadece 3 gol aterken, 2 de asiste imza attı.
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Torres, kariyerinde Liverpool, Chelsea ve Milan gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde forma giydi.
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Boca Juniors'lu taraftarlardan muhteşem uğurlama!
Copa Libertadores finali rövanş maçında Madrid'te River Plate ile karşılaşacak Boca Juniors, İspanya'ya hareket etti. Arjantin kulübünün taraftarları, takımlarını Madrid'e meşaleler eşliğinde uğurladı...