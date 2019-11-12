Fatih Terim dediğini yaptı! Tarihi karar...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ancak beklenen performansı sergileyemeyen Galatasaray'da değişim başlıyor. Şampiyonlar Ligi'ne de erken havlu atmanın yanı sıra Real Madrid karşısında hayal kırıklığı yaşatan oyun sonrası sarı kırmızılılarda başlayan rotasyon, değişime dönüşecek.
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim 6-0'lık hezimet sonrası düğmeye bastı. Yol haritası da belirlendi.
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Gaziantep karşısında kısıtlı sürede ve yaşanan sakatlıklara rağmen dört yerli isimle rotasyona giden teknik direktör Fatih Terim, istediği reaksiyonu alarak İstanbul'a üç puanla dönmeyi başardı.
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Ancak asıl değişim milli maçlar arasında yaşanacak. Forma rekabetini de üst seviyeye çekmeyi hedefleyen teknik heyet bu süreçte maddeleri belirledi.
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Gaziantep karşılaşmasında olumlu sonuç veren 3-5-2 sistemi bundan sonraki maçlarda da sık sık uygulanacak.
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Geri üçlüde oynattığı Luyindama, Ahmet Çalık ve Marcao'nun performansını beğenen Fatih Terim, bu sistemin takımın hücum gücünü de yükselttiği görüşünde.
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ARTIK TAKTİK 3-5-2!
Tecrübeli teknik adam, 22 Kasım Cuma günü Medipol Başakşehir maçıyla başlayacak zorlu fikstürde takımını 3-5-2 sistemiyle oynatmaya devam edecek.
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Bu sezon saha içinde takımın lideri olmasını planladığı Ryan Babel'den beklediği verimi alamayan Fatih Terim, bu görev için Sofiane Feghouli'de karar aldı.
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Gaziantep maçında bir gol atan ve iki şutu direkten dönen Cezayirli futbolcu bundan böyle Galatasaray'ın en kilit ismi olacak.
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Terim, fizik kondisyon seviyesi giderek yükselen Feghouli'yi takımdan kesmeyip geçen sezonki formuna kavuşmasını sağlayacak.
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YERLİLERE GÖREV!
Süper Lig'de geride kalan 11 haftanın 8'inde ilk 11'i tamamen yabancı oyunculardan kuran Fatih Terim, bundan sonra oynanacak maçlarda en az 2-3 yerli futbolcuya şans tanıyacak.
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Gaziantep'te forma verdiği Ömer, Adem Büyük, Emre Taşdemir ve Ahmet'in mücadele azmi ve aidiyet hislerine tam not veren Terim, 'Galatasaray ruhu' diye nitelediği bu ortamın devam etmesi için, bu oyuncuları ilk 11'de oynatmayı sürdürecek.
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Sezon başında büyük umutlarla kiralanan ancak bugüne dek beklentilerin altında kaldıkları için Gaziantep'te ilk 11'de oynatılmayan futbolcular, form seviyelerini yükseltmezlerse kenarda beklemeye devam edecek.
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NZONZİ VE EMRE KULÜBEYE
Gaziantep'te 65. dakikada oyuna giren Jean-Michael Seri ile, sürekli ilk 11'de oynama düşüncesiyle Galatasaray'a gelen Steven Nzonzi ve Emre Mor, sarı kırmızılı takımda da kulübede oturacak.
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BAZI İSİMLERE SON ŞANS...
Bu süre içinde oyuncuların gösterecekleri performans ara transferde satış listesine konulup konulmayacaklarını belirleyecek.
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BAZI İSİMLERE SON ŞANS...
Son olarak da mali kriterler çerçevesinde takıma takviyeler yapılarak 23. şampiyonluk yürüyüşü için kadro revize edilecek.