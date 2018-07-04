Fatih Terim Çamdal'ı bitirdi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Kontratı ile sarı-kırmızılılara yük olan Tarık Çamdal, Fatih Terim ile bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet Arşiv
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Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet Arşiv
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Fatih Terim, 4 yıl önce 4.7 milyon Euro bonservis bedeliyle Eskişehir’den alınan Tarık Çamdal’ı kulüpten ayrılmaya ikna etti. Böylece sarı kırmızılılar, yıllardır yüklü kontratıyla da tartışma konusu olan Çamdal’ın bu sezon alacağı 1.6 milyon Euro’dan kurtulmuş oldu.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray’da adeta bir kangrene dönüşen ‘Tarık Çamdal sorunu’ çözüldü. Fatih Terim, Çamdal’ı takımdan ayrılmaya ikna etti. Terim, “Ayrılıklar da G.Saray’a yakışan şekilde olmalı” diyen Terim, takımda düşünmediği Çamdalı ile yöneticilerin değil kendisinin görüşmesinin daha şık olacağını söyledi.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet Arşiv
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Terim, 1 yıl daha kontratı olan Çamdal’ı karşısına alıp konuştu ve 4 yıllık inadını kırdı! Böylece kulüp, önemli bir mali külfetten kurtulmuş ve adeta bir transfer geliri elde etmiş gibi oldu. Zira Çamdalı, kalsaydı. 1 milyon 605 bin Euro alacaktı.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet Arşiv
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Terim, “27 yaşındasın, yeteneklisin ve önünde uzun bir kariyer var. 4 yıldır G.Saray’dasın. Kulüp şampiyonluklar yaşamanı sağladı. Sana da yakışır bir şekilde ayrılmak düşer. Kulübün UEFA kısıtları gereğince mali durumu ortada” diyerek, Çamdal’ı ikna etmeyi başardı. Tecrübeli oyuncu da görüşmenin hemen ardından hemen kulüp arayan başladı ama bulana kadar takımla da idmanlara çıkacak. Performansı yüzünden birçok kez kadro dışı kalan, 2016-17’te eski kulübü Eskişehirspor’da kiralık olarak oynamıştı.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet Arşiv
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FLORYA'DA ERAY İŞCAN SÜRPRİZİ
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Florya’daki Metin Oktay Tesisleri’nde sürdürüyor. Sarı kırmızılı futbolcular, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde dün çift idman gerçekleştirdi. Sözleşmesi sona eren Eray İşcan da dün sürpriz bir şekilde Florya’daki antrenmana çıktı. Henüz kendisiyle sözleşme yapılmayan ve kulüpteki geleceği belirsiz olan 26 yaşındaki kaleci hakkındaki son kararı teknik heyet verecek.