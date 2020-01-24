Fatih Terim, Arda Turan krizini açıkladı! "Fikir ayrılığı var"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda tur atladıkları maç sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Fatih Terim, Arda Turan'ın transfer olma ihtimalini de değerlendirdi. İşte Fatih Terim'in açıklamaları;
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"İyi bir gidiş içerisindeyiz, bunun zedelenmesini istemedim. İlk 45'i de öyle oynadıktan sonra, bu turu atlamalıydık, onun için biraz tedirgin oldum. İyiyim, çok şükür daha iyiyim."
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"Konsensus sağlayabilsek, hep beraber oturmamız lazım. Oyuncular boşuna depar atıyor, boşuna mücadeleye giriyor, sadece ofsaytlar değil. Hakemlere pozisyon devam etsin, kesme, sonra kaldırırsın deniyor. Kimse boşuna bir şey yapmıyor. VAR'ın adetleri de değişik, İngiltere'de hakem hiç gitmiyor, VAR'daki karar veriyor. Bir başkası daha çabuk hareket ediyor, bizimki 3-5 dakika sürüyor."
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HAKEMLERİN İŞİ KOLAY DEĞİL
Aldığımız ile verdiğimi arasındaki fark ne derseniz, baya sıkıntılı olur. Kardeşim niye VAR'a gitmiyorsun denmeye başladı. Herkes VAR'a git demeye başladı. İşin faydamıza ya da zararımıza olan kısmını herkesin oturup gözden geçirmesi lazım. Futbolda her karar tartışmaya açıktır. Çok bariz olanı bile 'Bir dakika' diyip geriye alabilirsiniz. Hakemlerin de içinden çıkması kolay değil, Allah onlara da yardım etsin.
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Ben mesela VAR'da aktif hakemlerin çalışmasından yana değilim. Haftaya da maç yönetecek, öbür arkadaşıyla ilgili ne düşünecek? Belki eski hakemlerin, bırakmışların yönetmesi lazım. Trabzon maçını izledik, Ali Şansalan iyi yıl geçiriyor, bu arkadaşlara ihtiyacımız var, onlar da hata yapacak. VAR nerede girmeli devreye, niye susuyor, VAR niye var diye sorular soruyoruz.
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ARDA TURAN AÇIKLAMASI
"Arda Turan konusunda sorduğunuz soru için fikirlerimi söyledim. Bu konunun sadece teknik olmadığı, camiamızı, taraftarlarımızın, eski, yeni yönetimlerin ortak konsensuz içerisinde söylemesi gerekir diye söyledim.
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BU BİR FİKİR AYRILIĞI
Onun için de geçen gün davet edildiğim toplantı için Arena'ya geldim. Başkan, Abdurrahim bey ve Yusuf bey vardı, daha evvel ne söylediysem, tekrar ettim. Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığıdır.
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HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM
Çıkarken de buradan, ben bu kararın, iyi yönetilmesinden yana olduğumu üzerine basarak söyledim ama ben daha eve varmadan, bir gazeteciye, birkaç gazeteciye, maalesef verilmiş. Bu Galatasaray'a yakışan bir durum değil açıkçası. Ben yönetimle arasında sorun var dedirtmemek için çok çaba harcıyorum ama bazen çaba harcadığım için de hayal kırıklığı yaşıyorum.