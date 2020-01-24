Fatih Terim, Arda Turan krizini açıkladı! "Fikir ayrılığı var"

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM Çıkarken de buradan, ben bu kararın, iyi yönetilmesinden yana olduğumu üzerine basarak söyledim ama ben daha eve varmadan, bir gazeteciye, birkaç gazeteciye, maalesef verilmiş. Bu Galatasaray'a yakışan bir durum değil açıkçası. Ben yönetimle arasında sorun var dedirtmemek için çok çaba harcıyorum ama bazen çaba harcadığım için de hayal kırıklığı yaşıyorum.