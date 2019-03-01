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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
01 Mart 2019 - 10:01,

Fatih Terim 6 ismin biletini kesti

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Galatasaray, Hatayspor'a konuk olmuştu.

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İlk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, deplasmandaki mücadelede de 2-0 öne geçti.

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Sarı-Kırmızılılar skoru koruyamayınca Hatayspor sahadan 4-2 galip ayrıldı. Ev sahibi ekip Aslan'ı 5-2 mağlup etse bir üst tura yükselen taraf olacaktı.

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Bu karşılaşma sonrası tecrübeli teknik adam radikal kararlar aldı. Terim'in 6 futbolcu ile yollarını ayıracağı öğrenildi.

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Bu 6 isim arasında yer alan Sinan Gümüş ve İsmail Çipe'nin sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor.

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Muğdat Çelik'in kontrat opsiyonu da, 21 maçı tamamlaması mümkün olmadığı için devreye girmeyecek ve serbest kalacak.

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Semih Kaya, Sparta Prag’dan kiralık gelmişti. Kiralık sözleşmesi bitince geri gönderilecek.

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Ömer Bayram satış listesine konulacak ve yurt içindeki transfer çalışmalarında takasta kullanılacak.

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Ahmet Çalık da Ömer gibi transferde takasta kullanılması planlanan oyunculardan.

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3 kulvarda birden mücadele eden geniş ve derinliği olan bir kadro isteyen Fatih Terim, sadece ilk 11’e değil, yedek kulübesine de transfer yaptıracak.

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Ayrıca altyapıdan çıkan genç oyuncuların, daha fazla süre alarak zorlu maratona hazır olmaları sağlanacak.

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Tecrübeli hoca, bu şekilde daha güçlü bir kadro yapısına kavuşacaklarını düşünüyor.

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Terim, 4-2 kaybettikleri Hatayspor maçının arından basın toplantısında bu açıklamayı yapmıştı...

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