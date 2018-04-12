Faruk Süren'e adaylık teklifi!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray’da, Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 26 Mayıs’ta açıklanacağının açıklanmasının ardından kulisler hareketlendi.
Ali Naci KÜÇÜK Foto: AJANSLAR
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Ali Naci KÜÇÜK Foto: AJANSLAR
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İşte Galatasaray'daki o flaş gelişme...
Ali Naci KÜÇÜK Foto: AJANSLAR
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Önceki akşam sarı kırmızılı camianın önemli isimleri, eski başkanlardan Faruk Süren ile bir araya gelerek, adaylık teklifi götürdü. Yemekli toplantıda Süren’e, “Senin başkanlığında güçlü bir yönetim kurulu oluşması için gereken her türlü desteği vereceğiz” mesajı iletildi. 1996-2001 yılları arasında da başkanlık yapıp, UEFA Kupası şampiyonluğu dahil 14 kupa kazandıran Süren ise düşünmek için süre istedi.
Ali Naci KÜÇÜK Foto: AJANSLAR
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Konu ile ilgili Hürriyet’e açıklama yapan Faruk Süren, başkan adaylığı teklifini doğrulayarak, “Galatasaray Kulübü’nden önemli ve değerli bazı arkadaşlarla çarşamba akşamı yemek yedik. Aday olmam gerektiğine dair bir fikir ortaya attılar” dedi. Süren, “Kabul etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine ise, “Evet, olabilir. Galatasaray’ı yeniden fabrika ayarlarına döndürmek için bu göreve soyunabiliriz. Ancak kesin karar vermek için ailemle görüşmeliyim. Kolay değil, yaşam biçimim değişecek. Ailemdeki herkes bu konuda destek olur ve olumlu karşılarsa aday olabilirim” cevabını verdi.
Ali Naci KÜÇÜK Foto: AJANSLAR
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26 Mayıs’ta yapılacak Galatasaray Kulübü Seçimli Genel Kurul Toplantısı için bugüne dek adaylığını açıklayan ilk isim, mevcut başkan Mustafa Cengiz’di. Cengiz’den önce başkanlık koltuğunda oturan Dursun Özbek’in de aday olması bekleniyor.
Ali Naci KÜÇÜK Foto: AJANSLAR
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Özbek ve adaylık teklifine kapıyı kapatmayan Süren de yarışa girdiği taktirde sarı kırmızılı kulübü, tarihin en çekişmeli başkanlık seçimi bekliyor. Süren’in, kararını birkaç gün içinde açıklaması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere eski yöneticilerden Cemal Özgörköy de başkan adaylığı için camiada nabız yokladığını açıklamıştı.