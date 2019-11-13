Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Faruk Süren'den büyük iddia: 'Üzülerek söylüyorum...'
Son günlerde Galatasaray'ın ana gündem maddesi seçim...
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"Erken seçim olacak mı olmayacak mı?" sorusuna yönetim ve muhalif kanattan farklı cevaplar geliyor.
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Devam eden davaların sonuçları da beklenirken çıkan bazı kararlar taraflarca farklı yorumlanıyor.
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Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren ise camianın durumunu ve olması gerekenleri anlattı.
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Türkiye Gazetesi'ne konuşan Süren'in durum değerlendirmesi şöyle;
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"Ben de dava dosyasını yakinen takip ediyorum. Bir karara göre seçim çıkmamış. Bir diğer kararda ise 'Seçim olmalı' deniyor. Gerçekten çok ama çok karışık bir durum. Bunu tecrübeli hukukçular inceleyip bir karar almalılar. Ancak benim düşüncem G.Saray'ın çok tatsız bir durum içinde olduğu…"
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KAYYUM ATANABİLİR
"Eğer kararlar yanlış yorumlanırsa bedeli de ağır olur. Bir üye dernekler mahkemesine giderse ve seçim kararı varken seçim yapılmazsa altı aya kadar hapis cezası çıkabilir. Hatta üzülerek söylüyorum ki, kulübümüzü seçime götürmek için kayyum bile atanabilir."
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"Ben Sayın Başkan Mustafa Cengiz'e daha önce seçim kararı almasını tavsiye etmiştim. Aday olmasını ve bu kararı alırsa yeniden seçilebileceğini de söylemiştim. Ama yanlış anladı o dönem. İçinde bulunduğu durumu başkan iyi değerlendirmeli. Tepkileri görmeli. Galatasaray Başkanı'nın görevlerinden biri de camiayı mutlu etmektir. Şu an alınacak seçim kararı camiayı rahatlatır, tansiyonu düşürür."
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Toplantıda sarı-kırmızılı yönetimi, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Kaan Kançal ile yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik, Özgür Savaş Özüdoğru ve Dilek Kutlu temsil etti. Kulübün eski başkanlarından Faruk Süren, Dursun Özbek ile eski yöneticiler Ali Dürüst ve Fatih Altaylı da toplantıda yer aldı.
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Mustafa Cengiz kasım ayı olağan divan kurulu toplantısına katılmadı
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kariyerinden kesitler izliyoruz...