Fanatik taraftarın paylaşımı başına bela oldu! Kulüpten yardım isteyince...

Fanatik taraftar sosyal medya hesabından takımına olan sevgisini “Çocukluk aşkımsın, ilk kavgamsın” ifadeleriyle dile getirdi. Çelebi’nin eşi Müjde Çelebi ise eşinin paylaşımına “Akşam yemeklerini de çocukluk aşkın, ilk kavgan Göztepe’yle baş başa yersin” şeklinde cevap verdi. Çelebi, bu atışmanın sonunda ‘Acil sığınma talep ediyorum’ diyerek eşinin cevabını takımını etiketleyerek tekrar paylaşınca takımdan cevap gecikmedi. Göztepe Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yine esprili bir şekilde cevap vererek, “Tesis mutfağımız sana her zaman açık ama eşinin yemekleri gibi olmaz tabii ki Güngör” dedi.