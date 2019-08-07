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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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07 Ağustos 2019 - 15:34,

Falcao'nun hocası açıkladı: Onu çok seviyorum ama...

Galatasaray'a transferi yılan hikayesine dönen Falcao'da son dakika gelişmesi...

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Transferde gözünü karartan Galatasaray, Falcao için tüm imkanları seferber ederken Fransa'dan beklenen açıklama geldi.

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Sarı kırmızılı kulüp bir süredir Kolombiyalı golcününü peşinden koşuyordu.

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Taraftarın takıma katılmasını çok istediği Falcao için sıcak açıklama Monaco'daki hocası Leonardo Jardim'den geldi.

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Portekizli çalıştırıcı ilk hafta oynanacak Lyon maçı öncesi kendisine yöneltilen 'Falcao takımda kalacak mı, hangi takıma gidecek?' sorusuna cevap verdi.

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Jardim'in açıklamaları sarı kırmızılı taraftarları da heyecanlandırdı.

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İşte o sözler:

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"Herkes benim Falcao'yu ne kadar çok sevdiğimi biliyor. O da son demecinde açık şekilde fikirlerini paylaştı..."

8TOPU YÖNETİME ATTI

TOPU YÖNETİME ATTI

"Falcao yüzde 200 profesyonel ve uzun yıllardır bizim golcümüz. Kendisi her şekilde göreve hazır. Ben onun takımda kalmasını isterim ama bu benlik bir mesele değil."

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"Bu konudaki kararı Falcao ve kulüp verecek. Ben konuyu tamamen yönetime bıraktım"

10DZEKO GÜNDEMDE

DZEKO GÜNDEMDE

Bununla birlikte Monaco'nun Edin Dzeko transferi için girişimlere başladığı yönündeki haberlerin Fransız basınında yer alması, Falcao ve ayrılık iddialarını güçlendirdi.

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