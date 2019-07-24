Falcao'nun eşinden Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFalcao'nun eşinden Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım!
GeriFutbol Falcao'nun eşinden Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Fanatik
24 Temmuz 2019 - 11:31,

Falcao'nun eşinden Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun yıldızı Radamel Falcao, Galatasaray'ın markajında.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Galatasaray taraftarları sosyal medyada 'Falcao nöbeti' tutuyor.

2

Hal böyle olunca hem Falcao'nun hem de eşi Lorelei Taron'un paylaşımları dikkatle inceleniyor.

3MIAMIDEN NUSR-ET PAYLAŞIMI

MIAMI'DEN NUSR-ET PAYLAŞIMI

Falcao'nun eşi Taron önceki gün Türk şef Nusret Gökçe'nin Miami şubesinden paylaşım yaptı.

4

Falcao'nun eşinin bu paylaşımları 'Türk yemeklerini deniyor.' olarak yorumlandı.

5YENGE, COME TO GALATASARAY

'YENGE, COME TO GALATASARAY'

Arjantinli şarkıcı olan Lorelei Taron'un Instagram hesabında yer fotoğraflarının altına 'Yenge Come to Galatasaray' ifadelerini kullanan binlerce mesajları attı.

6

Golcü futbolcu takımı Monaco'nun kamp kadrosuna dahil edilmedi.

7
8
9
10
11
12
13
14

Kupon sizden, Phuket’e tatil Misli’den! Katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Falcao'nun eşinden Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım!
Aziz Yıldırım'dan transfer itirafı! İlk kez açıkladı...
Dikkat çeken görüntü! Ozan ve Kruse...
Antrenmana Terim damgasını vurdu! "Kimse bunu yapmayacak" dedi ve...