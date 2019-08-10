Falcao'da mutlu son!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Wesley Sneijder ve Didier Drogba transferlerinin ardından dünya yıldızı bir futbolcunun daha yollarını gözleyen Galatasaray taraftarları mutlu sona ulaştı...
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Galatasaray'a transferi sadece imzalara kalan Radamel Falcao'nun pazartesi günü İstanbul'a geleceği kaydedildi.
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Gece yarısına önce Falcao'nun Kolombiya basınına yaptığı açıklamalar damga vurdu.
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Galatasaray'da oynamak için can attığını dile getiren 33 yaşındaki golcü, ""Türkiye'de oynanan futbol epey ilginç. Kariyerimin bu aşamasında heyecan verici olarak. En kısa zamanda transferi çözülmesini bekliyorum." dedi.
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İmzalar atılmadan transferin resmiyet kazanamayacağını söyleyen Falcao, "İmzalar atılmadığı sürece tamam diyemeyiz. Şu anda işlerin dışında kalıyorum ve Monaco ile idmanlarıma devam ediyorum. Avrupa'da savaşmaya devam etmek istiyorum ve üst levelde kalmak amacındayım" diye konuştu.
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DIAGNE'YE NE OLACAK?
Falcao transferini tamamlayan sarı-kırmızılılarda Mbaye Diagne'nin durumu belirsizliğini koruyor. Senegalli golcü, takımdan gitmek için Galatasaray'da kazanacağı 4 yıllık garanti ücreti istiyor...
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KAMP KADROSUNA ALINDI
Diagne, Galatasaray'ın Fiorentina ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna alındı. Fatih Terim'den aldığı izinle birlikte takıma en geç katılan isimlerden olan Diagne'nin durumu önümüzdeki günlerde belli olacak.
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BEKLENTİ BÜYÜK
Radamel Falcao'nun Galatasaray'ı Süper Lig'den ziyade Şampiyonlar Ligi'nde fark yaratması için beklenti büyük.
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Süper Lig'i kasıp kavurması beklenen Kolombiyalı santrfor, sarı-kırmızılıları Devler Ligi'ndeki büyük hayaline kavuşturması yolunda büyük katkı vermesi bekleniyor.
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DROGBA VE SNEIJDER FARK YARATMIŞTI
Galatasaray geçmiş dönemde Avrupa arenasında dünya yıldızlarıyla fark yarattı. Wesley Sneijder'in efsanevi Juventus golüyle gelen ikinci tur başarısının yanı sıra, Didier Drogba'nın Real Madrid karşısında gösterdiği inanılmaz performansla sarı-kırmızılılar mucizenin kapısından dönmüştü.
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Falcao'nun da Galatasaray'ın Avrupa serüveninde buna benzer katkı vermesi bekleniyor.
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Monaco Falcao'yu 2013 senesinde 43 milyon Euro bonservis ödeyerek transfer etmişti. Bonservissiz transfer için kapıyı açan Galatasaray'ın 3-4 milyon Euro civarında bonservis ile transferi tamamladığı tahmin ediliyor.
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Bu rakam ise Falcao'ya ödenen en düşük bonservis olacak.
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Falcao ile aynı yaşta olan Mario Mandzukic, Juventus'tan Manchester United'a tam 15 milyon Euro bonservisle transfer oldu.