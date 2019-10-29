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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Takvim, Foto: DepoPhotos,
29 Ekim 2019 - 10:58,

Falcao'da çok konuşulacak iddia! Sakatlığı...

Yıllık 7 milyondan 3 sezonluk 21 milyon euro'luk sözleşme imzaladı. Geldiği günden beri 4 maç oynadı, 1 gol attı.

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Yıllık 7 milyondan 3 sezonluk 21 milyon euro'luk sözleşme imzaladı. "Sakatım" diyerek idmanlara dahi çıkmadı.

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Terim "Müsait olunca oynatacağız" açıklamasını yaptı. Kulüp doktoru da "Tedavisi tamamlandı ama oynamıyor" diye patladı.

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Doktor tepkiler üzerine kendi açıklamasını yalanladı. Ortaya bomba bir iddia atıldı: Falcao sakat olduğu bilinerek alındı.

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Cimbom'da Falcao krizi derinleşiyor... Fatih Terim'in 7 milyon Euro maaşı olan Kolombiyalı yıldızla ilgili "Müsait olursa oynar" demesinin ardından doktor Yener İnce'nin sözleri gündemi sarstı.

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İnce gazetecilere sohbet sırasında "Falcao sakat değil" ifadesini kullandı. Bu sözlerin habere dönüşmesi sonrası İnce mecburen yalanlama yapmak zorunda kaldı.

6TRANSFER BİTMEDEN UYARDI

TRANSFER BİTMEDEN UYARDI

Fakat asıl bombayı patladı. Yener İnce'nin Falcao'nun sakatlık problemini transfer öncesinde tespit ettiği ortaya çıktı. İnce hem Monaco kulübünden gelen sonuçlarda hem de İstanbul'da yapılan sağlık taramalarında Falcao'nun tendonunda çökme belirledi.

7ADETA BİLE BİLE LADES OLDU

ADETA BİLE BİLE LADES OLDU!

İnce'nin teknik heyet ve yönetime "Bu sakatlık başımızı ağrıtabilir" ifadesini kullandığı da öğrenildi. Ama doktorun bu şok ifadesine rağmen büyük taraftar baskısı nedeniyle Falcao'nun transferi gerçekleşti.

8BEKLENEN SAKATLIK AÇIKLAMASI GELDİ

BEKLENEN SAKATLIK AÇIKLAMASI GELDİ

Galatasaray kulübü Falcao'nun sakatlığıya ilgili ilk kez açıklama yaptı. Kolombiyalı yıldızın 'aşil tendinopatisi' teşhisi ile tedavisinin sürdüğü belirtildi.

9ÖZÜR DİLERİM GİTMİYORUZ

ÖZÜR DİLERİM GİTMİYORUZ!

Falcao'nun eşi Lorolei Toron, bir taraftarın "Evinize dönün" yorumuna, "Özür dilerim ama G.Saray bizim evimiz. Burada savaşacağız" yanıtını verdi.

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Falcao'ya veda

Monaco takımı Radamel Falcao'ya böyle veda etti.

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