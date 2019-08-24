Falcao transferinde son dakika! 'Beni bırakın elimde belgeler var'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFalcao transferinde son dakika! 'Beni bırakın elimde belgeler var'
GeriFutbol Falcao transferinde son dakika! 'Beni bırakın elimde belgeler var'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Takvim
24 Ağustos 2019 - 10:42,

Falcao transferinde son dakika! 'Beni bırakın elimde belgeler var'

Galatasaray'da Radamel Falcao bekleyişi sürüyor... Dün yine Fransa'da çok hareketli saatler yaşandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Galatasaray'a gelme konusunda geri adım atmayan Kolombiyalı yıldız, Monaco 2. Başkanı Petrov ile bir araya geldi.

2

Falcao, "Ayrılık kararım kesin. G.Saray ile anlaştım"

3

"Monaco'da misyonumu tamamladım, artık bu kulübe faydam dokunmaz. Bırakın gideyim" dedi.

4

Falcao, kendisine yapılan baskının iki tarafa da zarar verdiğini belirtti.

5BULUT YENİDEN MONACODA

BULUT YENİDEN MONACO'DA

Menajer Ahmet Bulut da birkez daha Monaco'da Fransız kulübü ile masaya oturdu. Bulut, 3 milyon Euro isteyen Petrov'la bu rakamı düşürmesi için pazarlıklara başladı.

6ELİNDE ÖNEMLİ BELGELER VAR

ELİNDE ÖNEMLİ BELGELER VAR

Kolombiya'da yayın yapan Marca Claro gazetesi ise flaş bir iddiayı ortaya attı. Gazeteye göre, Falcao'nun elinde Monaco'nun G.Saray'a transferine izin verdiğine dair belgeler var.

7FALCAO İYİ AYRILMAK İSTİYOR

FALCAO İYİ AYRILMAK İSTİYOR

Yıldız futbolcunun şu anda bu belgeleri kullanmak istemediğini belirten Marca Claro, "Monaco ile iyi ayrılmak istiyor. Ancak bu tutum sürerse belgeleri kullanabilir" ifadesini kullandı.

8AĞRILARIM VAR DEDİ... YİNE KADRODA YOK

'AĞRILARIM VAR' DEDİ... YİNE KADRODA YOK

Falcao dün idmana çıktı. Ancak Kolombiyalı yıldız ağrıları olduğunu söyleyince yarınki Nimes maçının kadrosun alınmadı. Teknik direktör Jardim, "Falcao ayrılık kararı alsa bile takımına konsantre olur" dedi.

9

Kolombiya basını, Radamel Falcao ile ilgili belge iddialarını işte böyle manşetine taşıdı. Fransız basını da bu iddialara sayfalarında yer verdi.

10
11
12

Kupon sizden, Phuket’e tatil Misli’den! Katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Falcao transferinde son dakika! 'Beni bırakın elimde belgeler var'
3-0'ın ardından şoke eden sözler! 'Dünkü onbir kesinlikle...'
Domagoj Vida'dan Kevin N'Koudou'ya 3'lü dersi
Vodafone Park'ta protesto! Yıldız isme...