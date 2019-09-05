Falcao o şarkıyla sahneye çıktı, stat yıkıldı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray, yeni transferleri Radamel Falcao, Mario Lemina, Micheal Seri, Taylan Antalyalı, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Okan Kocuk ve Emre Mor'un için Türk Telekom Stadı'nda imza töreni gerçekleştirdi.
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Ryan Babel, Florin Andone, Jimmy Durmaz ve Steve Nzonzi, milli takım kamplarında yer aldıkları için törende yer almadı.
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Töreni izlemeye gelene 25002 Galatasaray taraftarı tören öncesi düzenlenen ışık ve müzik gösterisiyle coştu.
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Şarkıcı Alya imza töreni öncesi sahneye çıkarak Galatasaray taraftarlarını şarkılarıyla coşturdu ve 3 çektirdi.
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Ülkelerinin milli takım kamplarında yer aldıkları için törene katılamayan futbolcuların video mesajları yayınlandı.
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Ryan Babel: "Milli takımda olduğum için yanınızda olamayacağım. Galatasaray'da oynamak benim için onur. Beni herkes çok iyi karşıladı. Bu sezon büyük hedeflerimiz var. Desteğiniz için teşekkürler"
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Steven N'Zonzi: "İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Kupalar kazanıp taraftarlarımızı mutlu edeceğimizi düşünüyorum."
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Florin Andone: Bu harika kulüp beni heyecanlandırıyor. Merhaba Galatasaray taraftarları. Haftaya görüşürüz
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Jimmy Durmaz: "Bu benim hayalimdi. Galatasaray forması giymek gurur. Burada oyunculara çok değer veriliyor. Umarım beraber kupalar kazanırız. En büyük Cimbom"
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Galatasarayın yeni transferleri Adem Büyük, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk, Seri, Luyindama, Emre Mor, Taylan Antalyalı, Lemina ve Falcao sırayla imza töreni için sahneye çağrıldı.
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İşte Falcao'nun sahaya çıktığı o anlar... (VİDEO)
Özellikle Radamel Falcao'nun anonsu sırasında Türk Telekom Stadı'nda büyük coşku yaşandı.
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'El Tigre' lakaplı yıldız futbolcunun stada çıkışı sırasında ise 'Eye of the Tiger' şarkısı çalındı.
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Kolombiyalı futbolcu taraftarların isteği üzerine üçlü çektirdi.
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Futbolcuların tek tek sahneye gelmesinin ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay anons edildi.
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Futbolcuların tek tek sahneye gelmesinin ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak anons edildi. Mustafa Cengiz yaptığı konuşmada, "Galatasaray'ın fedakar taraftarları, çok gergin bir transfer dönemini sizlerin desteği ve isteğiyle kapattık. Sizin huzurlarına mücadele edecek Aslanları sunmaktan dolayı çok mutluyuz, Falcao transferinin bir kısmını üstlenen Nef'e teşekkür ederim. Sevgili hocamız Fatih Terim'in doğum gününü kutluyorum. Fatih hocamızın Galatasaray'la birlikte sürekli olarak şampiyonluklara yürümesini sonsuza kadar diliyorum." dedi.
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Cengiz'in konuşmasının ardından yeni transferler taraftarın önünde sözleşme imzaladı.
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Falcao'nun transferinde baş rolü oynayan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak yıldız futbolcuya sarılması dikkat çekti.
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İmzaların atılmasının ardından yeni transferler hep birlikte poz verdi.