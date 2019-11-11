Falcao müjdesi! Sahalara döneceği tarih...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Performansıyla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Florin Andone'nin sezonun ilk yarısını kapatmasıyla sarsılan Galatasaray'da gözler Radamel Falcao'ya çevrildi.
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Gaziantep FK maçının 9. dakikasında sakatlanan Andone'nin oyuna devam edememesi sonrası büyük bir sıkıntıya giren sarı-kırmızılı ekibe Falcao'dan müjdeli haber geldi.
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Aşil tendonundaki sakatlık sebebiyle Ekim ayında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain maçından bu yana forma giyemeyen yıldız futbolcunun durumu netlik kazandı.
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Sakatlığı sebebiyle bir süredir İspanya'da olan Kolombiyalı yıldız, bugün İstanbul'a dönüyor.
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Yaklaşık 1.5 aydır formasından uzak kalan Falcao'nun tedavisine Galatasaray sağlık heyeti tarafından devam edilecek.
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Milli aradan faydalanmak isteyen sarı kırmızılı ekip, golcü oyuncuyu bir an önce takıma kazandırmayı düşünüyor.
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Teknik direktör Fatih Terim, Rademel Falcao'nun yetiştirilmesini istediği iki maçı sağlık ekibine iletti.
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Terim, Falcao'nun 22 Kasım'da Başakşehir ile 25 Kasım'da ise Club Brugge maçlarında sahada olmasını istedi.
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Kolombiyalı forvetin, milli ara sonrasında 22 Kasım'da oynanacak Başakşehir mücadelesinde sahada olması bekleniyor.
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Sarı kırmızılı ekibin B planı ise Ryan Babel.
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Terim, Andone ve Falcao'nun yokluğunda Hollandalı oyuncuyu santrafor oynatacak.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid maçı öncesi yaptığı açıklamada Falcao'nun tedavisi için yaklaşık 10 gün İspanya'da olacağını söylemişti.
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"Falcao ikinci tedavisini İspanya'da sürdürecek. Zaten Madrid onun şehri. Real Madrid ve Gaziantep maçlarında forma giyemeyecek. Mili aradan sonra olabilir ama o zamana kadar yok. Bizimle beraber olmayacak. 10 gün tedavisi İspanya'da sürecek"
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Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce ise Kolombiyalı yıldızın sakatlığının iyiye gittiğini ifade etmişti.
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"Falcao hakkında etrafta dolanan spekülatif haberler doğruyu yansıtmıyor. Şu an için ağrıları devam ediyor, belli bir noktada daha iyiye doğru bir gidiş var. Ayın 11'ine kadar tedavisine İspanya'da devam edecek, tedavisinin geri kalan kısmına ise İstanbul'da devam edilecek"
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Falcao bu sezon yalnızca 5 resmi maçta forma giydi.
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Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta süre alan golcü oyuncu, Devler Ligi'nde ağları sarsma sevinci yaşayamadı.
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Falcao, Süper Lig'de ise 3 müsabakada sahaya çıktı.
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33 yaşındaki forvet tek golünü, Kasımpaşa'ya attı.