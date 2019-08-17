Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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"Falcao meselesi Galatasaray'a zarar vermeye başladı"
Yazarlarımız İlker Yasin ve Kanat Atkaya, Galatasaray'ın yeni sezonun ilk maçında aldığı 2-0'lık Denizlispor yenilgisini kaleme aldılar.
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1
İLKER YASİN: STEPHANIE FRAPPART'IN İRADESİ
VAR uygulaması Türk futboluna adalet getirmez. Başından beri karşıyım. Türkiye, ucuz hesaplar yapan insanların ülkesi. Özü unutup, detaya takılan, iradesini kullanamayan, hatasına ortak arayan ve aradan sıyrılmak isteyenlerin ülkesi.
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Bu hakem kalitesiyle VAR, bu ülkede yok hükmündedir. 27. dakikada Denizli ceza sahasında VAR’a giden hakem, penaltı kararıyla dönerken, 57. dakikada G.Saray ceza alanında Luyindama’nın omuz hizasında kolla temasında VAR’ı es geçmesi bu yılın ligimizde yine VAR yılı olacağının göstergesi.
3
Birkaç gün önce İstanbul’da Süper Kupa finalini yöneten Fransız kadın hakem Stephanie Frappart’ın gösterdiği yönetim iradesinin yarısını Abdülkadir Bitigen gösteremedi.
4
Net görerek, kendi iradesiyle penaltı kararı vermezken doğruydu ama iradesini VAR’a teslim edererek ağır bir penaltı kararıyla büyük yanlış yaptı. Hazindir ama üst düzey Türk hakemleri arasında Frappart’ın kalitesinde hakem yok.
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DIAGNE’DEN NE BEKLENİR?
Geçen yılın şampiyonluk koltuğuna Başakşehir’in büyük ikramıyla oturan ve iki Akhisar maçıyla iki kupa daha kazanan G.Saray’ın dünkü kadrosunda maça başlarken 3 yeni oyuncu vardı. Falcao’ya alternatif yaratamayan ve bu yüzden Monaco’nun para talebini tavana çıkaran transfer politikasıyla Falcao ısrarını sürdüren G.Saray’ın dünkü santrforu geçen yıl 30 golle rekor kıran ama satılacaklar listesine konup, müşteri bulunamayan Diagne’ydi.
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Nasıl bir konsantrasyon beklenir Diagne’den? Taraftar, medya, kulüp yönetimi hatta teknik direktör, Falcao ile yatıp, kalkarken, Diagne’nin dünkü performansına saygı duymak lazım. İlk yarıya Selçuk’ın kaçırdığı penaltı, Recep Niyaz’ın direkten dönen topu ve Marcao’nun kırmızı kartı damga vurdu.
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Hızlı gelişen rakip kontralarında güven vermeyen, ağır kalan Luyindama-Marcao tandemi ve oyuna damga vuramayan, yaratıcı olamayan yeni transfer Seri, keyfi istediği zaman oynayan Belhanda’nın devam eden yaz tatili ve Babel’in sonuç almaya odaklı futbolu izlendi ilk yarı. Barajda topa elle müdahale eden Babel’e ikinci sarıdan kırmızı kartı Fransız bayan Frappart yüzde 100 gösterirdi.
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BERABERLİĞE RAZIYDI
Sıfır performanslı Seri’nin yerine ikinci yarı Donk’un stopere alınması 10 kişi kalan G.Saray’a yetmedi. Zaten etkisiz Jimmy Durmaz ve Selçuk da sahadayken, Dominant Denizli ataklarına bu G.Saray’ın dayanması zordu. 65’te Jimmy’nin yerine Emre’yi düşünüp, gol için oyuna alan G.Saray, 7 dakika sonra Diagne’yi çıkarıp, Ahmet Çalık’ı stopere alması “Ben beraberliğe razıyım” anlamına geliyordu.
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Ama Recep Niyaz, 75. dakika nefis bir gol attı. Uzatma dakikalarında da Rodallega, G.Saray’ın hem ipliğini pazara çıkardı hem de ipini çekti. Sarı kırmızılı ekip, hazırlık maçlarındaki performansından farklı değildi. Bu takım lige hazır değil. Bir ekip ruhu oluşmamış. Görünen resmi, Nzonzi de eğer gelirse Falcao da zor değiştirir. Yücel İldiz, “Onlar şampiyonsa, biz de şampiyonuz. Kazanacağız” demişti ve dediğini yaptı. Recep Niyaz maçın yıldızıydı. Oğuz, Zeki, Lopes geceye damga vuran isimler oldu.
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FALCAO KONUSU YARIN SONLANMALI
Terim kulübede olsaydı maçın sonucu farklı olmazdı. Gelen oyuncular, gidenlerden daha kaliteli değil G.Saray’da. Falcao hikayesi yarın sonlandırılmalı. Artık takıma zarar vermeye başladı. Bu oyun anlayışı ve takımdaşlık ruhuyla Şampiyonlar Ligi’ne başlamak G.Saray için hüsran olur.
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KANAT ATKAYA: FENA HALDE MEÇHUL
Şampiyon Galatasaray sezonu ancak ‘ilk maçın günahı olmaz’ şeklinde geçiştirilebilecek berbat bir performans sunarak açtı. Bir alt ligde şampiyon olarak yeniden ‘ana sahneye’ dönüş yapan Denizlispor ise neredeyse sıfırdan kurguladığı kadrosuyla daha derli toplu şekilde mücadele etti ve bileğinin hakkıyla 3 puanı kazandı. Maç Galatasaray’ın istediği şekilde başladı ve ilk 7 dakika içinde biri Diagne ile ‘net’ olmak üzere Belhanda ve Babel ile toplamda 3 kez golü kokladı ancak ‘maksat hâsıl olmadı’ bir türlü.
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29’uncu dakikada kazandığı penaltıyla rakibi kırma şansını Selçuk’un Stachiowiak’a takılmasıyla değerlendiremedikten sonra ise kırılmaya yakın takım durumuna geçti sarı kırmızılılar.Topa daha fazla sahip olan, daha fazla pas yapan, rakip sahada daha fazla topla buluşan taraf Galatasaray’dı istatistikler göre ancak ‘aleyhine’ gözüken bir başka istatistik daha belirleyici oldu; ikili mücadeleler.
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Yakıcı noktalarda kazanılamayan/kaybedilen toplar karşı atak kozunu iyi kullanabilecek oyunculara sahip Ege temsilcisini tehlikeli kılmaya başladı ve faturayı gol olarak değilse de eksilerek ödedi son şampiyon.Marcao’nun ilk yarıda iki sarı kart üzerinden kızarmasıyla eksilen Galatasaray, ikinci yarıya Seri’yi feda edip cüsse ve tecrübe sahibi nöbetçi stoper Donk ile başladı.
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Geçen sezon skor üretiminin taşıyıcı kolonlarından Onyekuru’nun gidişi kanat ataklarında rotayı sağ tarafa çevirmesine neden olmuş vaziyette Galatasaray’da; ama oraya da Feghouli dönene kadar pek umut bağlamamak gerekiyor.
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SAHANIN YILDIZI RECEP NİYAZ’DI
Yeni düzen arayışı içindeki Galatasaray ikinci yarıda Jimmy Durmaz’ın yerine Emre Mor’u sahaya sürerek bir hamle yaptı ama eksik takımı canlandırmak için sadece iyi niyetli bir girişim olarak kaldı o da. Neticede Denizlispor ikinci yarıda eksik ve dağınık Galatasaray karşısında ipleri tamamen eline aldı ve sahanın tartışılmaz yıldızı konumundaki Recep Niyaz’ın şahane şutuyla hak ettiği galibiyete uzanmış oldu.
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Tek başına Galatasaray savunmasını dağıtan Rodallega’nın uzatmada gelen golü de ‘pastanın kreması’ oldu, klişe tabirle. Babel dışında ‘tam isabet’ olarak değerlendirilebilecek bir isim ön plana çıkmadı Galatasaray’da. Ama yolun henüz başında bu tür değerlendirmeler yapmak yanlış olur. Tatilden veya katıldıkları turnuvalardan fiziksel/ruhsal açıdan eksik dönmüş oyuncuların zamanla form tutmalarını ummak gerekiyor sadece.
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Muslera dışında nerede olduğunu bilen bir oyuncu bile yoktu dün akşam sahada. İlacı zaman Galatasaray’ın; ama o ilaç bu uzun koşuda, hele ki Avrupa seferlerinde ne kadar işe yarar; orası fena halde meçhul.
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NEREDESİN FALCAO!
Falcao gelir mi, gelirse hangi düzeyde katkı sağlar bilmiyoruz, bilemiyoruz. Yine de Diagne’nin ‘kaygısızlığından’ kurtarması bile dev bir katkı olacaktır. Diagne’yi ‘gönderemeden’ Falcao’yu almak tuzlu bir fatura ödemek anlamına gelecek, orası kesin. Ama motivasyon üstadı Fatih Terim’in bile zorlanacağı bir vaka var karşımızda. Katkısı neredeyse sıfır, sahada duruşu ve hatta oyundan çıkışı bile problemli arkadaşın.
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Bu vaziyetten kurtulur mu, dev bir performans sıçraması yaşar mı, mesela beni utandırır mı bekleyip görmek gerekiyor. Ancak manzaraya bakınca insan sadece şunu söyleyebiliyor: Yetiş ya Falcao!