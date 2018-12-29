Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Falcao için Emre formülü! Öyle bir rakam istedi ki...
Galatasaray, dünya yıldızı forveti Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak için Emre Akababa transferinde izlediği yolu takip edecek.
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İşte detaylar...
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Devre arasında kadrosuna iki golcü katmak isteyen Galatasaray, gözünü 32 yaşındaki Radamel Falcao’ya dikti. Sezon başı Emre Akbaba’yı bir sponsor firmanın desteğiyle renklerine bağlayan sarı kırmızılılar, Kolombiyalı futbolcunun transferini de aynı şekilde bitirmeyi hedefliyor.
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Ocak ayında kadrosuna 2 golcü birden katmak isteyen Galatasaray, Monaco’da forma giyen Radomel Falcao’nun transferini gerçekleştirmek için çalışmalara başladı.
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Fransız kulübü, Galatasaray’ın gündemine aldığı yıldız futbol cuyu herhangi bir bonservis ücreti talep etmeden, bedelsiz bırakmaya hazır olduğunu belirtti. Yani Monaco; FFP kriterleri kapsamında UEFA’nın bonservis kısıtı koyduğu Galatasaray’ın beklediği yanıtı vermiş oldu. Bedelsiz oyuncu almak ya da kiralamak isteyen sarı kırmızılılar için Falcao yolu açıldı.
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TALEP ETTİĞİ RAKAM DUDAK UÇUKLATTI
Galatasaray, Monaco’dan istediği yanıtı alırken, Radamel Falcao’nun istediği yıllık ücret problem yarattı. 32 yaşındaki dünyaca ünlü santrfor, sarı kırmızılardan 1.5 yıl için 12 milyon Euro talep etti.
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Falcao, Monaco’da vergiler haricinde kazandığı paradan daha azını kabul etmeyeceğini bildirdi. Kolombiyalı’nın 12 milyon Euro’luk isteği ise Galatasaray cephesinde deyim yerinde ise dudak uçuklattı. Bu noktada başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, planlarını yeniden şekillendirdi.
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TRANSFER İÇİN SPONSOR ARANIYOR
Galatasaray, Falcao için öncelikle transferin maliyetinin yarısını üstlenebilecek bir sponsor bulmak istiyor. Bir diğer strateji ise, maliyette indirim yaptırmak..
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Fatih Terim’in de şartların oluşması hâlinde Galatasaray’da görmek istediği Falcao hakkında yönetim şimdi hummalı bir çalışma ile kaynak arayışında...
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Emre Akbaba’nın Aytemiz Alanyspora’dan transferini NEF’in katkılarıyla tamamlayan Aslan, Kolombiyalı yıldızı da aynı şekilde almak için sponsor arayışına girdi.