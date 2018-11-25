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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Foto: AJANSLAR, Kaynak: Takvim
25 Kasım 2018 - 10:07,

Fabregas'ın menajeri açıkladı! Türkiye...

Ocak ayındaki ara transfer dönemi dışında önümüzdeki sezon için kolları sıvayan Fenerbahçe sözleşmesi sona erecek yıldız isimlerin peşine düştü.

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Galatasaray ile birlikte İspanyol yıldıza talip olan Fenerbahçe'nin transferde bir adım önde olduğu ifade ediliyordu.

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Fabregas cephesinden ise ilk açıklama oyuncunun menajeri Dein Darren'dan geldi.

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MENAJERİ KULÜP İSMİ VERMEDİ

İngiliz medyasına açıklama yapan Dein Darren, kulüp ismi vermeden "Fabregas için İspanya, İtalya ve Türkiye'den teklif var. Vaktimiz var. En uygun teklifi değerlendireceğiz" açıklamasına yaptı.

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EN CAZİP TEKLİF FENERBAHÇE'DEN

Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fabregas'a imza parası ve maç başarılarla birlikte en cazip teklifi F.Bahçe'nin yaptığı iddialar arasında. Fabregas orta sahanın ortasında oynuyor.

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