F.Bahçe'yi bekleyen büyük tehlike: Men...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe, başkan Ali Koç'un açıkladığı gibi 'isteyerek' Finansal Fair-Play kurallarına uymazsa, ağır cezalarla karşı karşıya gelecek.
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Anlaşmanın ihlali durumunda UEFA, böylece sarı-lacivertlileri en kötü senaryoda Avrupa kupalarından birkaç yıl men edilebilir.
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Fenerbahçe'ye men cezası gelmesi halinde bu ceza, önümüzdeki birkaç yıl içinde Avrupa'ya katılım hakkı kazandığı zaman uygulanacak.
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UEFA ile anlaşması 2020'de bitecek F.Bahçe, şartları yerine getiremezse 2020 sonrasındaki birkaç sezon içinde Avrupa kupalarına katılması halinde bir ya da birkaç sezon men uygulanabilir.
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MİLAN ÖRNEĞİ VAR
Fenerbahçe'ye benzer durumu Milan yaşadı. Milan, 30 Haziran 2021'e kadar FFP şartlarını yerine getirmemesi durumunda, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında da Avrupa kupalarına katılması halinde bir sezon men cezası alacak. İhlal olursa cezanın boyutu ve tarihi de F.Bahçe ve UEFA arasında yapılacak görüşmeler sonrasında netleşecek.
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CEZAYI ERKEN ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe, uygulayacağı yöntemle cezayı erkene çekebilir. UEFA ile görüşmelerde 4 yıllık anlaşmanın süresi dolmadan iptalini sağlayıp muhtemel men cezasını erkene çekme yoluna gidebilir. Öyle bir durumda, bu sezon Avrupa kupalarına katılım hakkını kazanması halinde men cezasını da gelecek sezon bitirebilir.
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GALATASARAY DA CEZA ALMIŞTI
Fenerbahçe'nin yaşayacağı muhtemel ceza Galatasaray'ın da başına gelmişti. Galatasaray, FFP ile 16 Mayıs 2014 tarihinde anlaşmaya varmıştı. Anlaşmanın ihlali nedeniyle de 2016 yılında Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası almıştı.
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SON MEN EDİLEN KAZAN
Türk takımları dışında, UEFA, FFP ihlali kapsamında Avrupa'dan bazı ekipleri de turnuvalardan men etti. Son olarak R.Kazan'a 1 yıl men veren UEFA; P'Naikos, Malaga, Kızılyıldız, Dnipro, L.Poznan, İ.Bakü, R.Bükreş, Cluj gibi takımları da cezalandırmıştı.