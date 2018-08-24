F.Bahçe'ye yıldız yağmuru! Transfer...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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25 milyon Euro’yu kasasına koyan Sarı-Lacivertliler’de gözler artık transfere çevrildi. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki öne çıkan isimler...
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Teknik direktör Phillip Cocu, stoper rotasyonu konusunda büyük sıkıntı yaşıyor.
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Martin Skrtel ve Roman Neustadter’in dışında elinde stoper oyuncusu bulunmayan Hollandalı teknik adam, bu bölgeye mutlaka bir takviye istemişti. Yönetim ise uzun zamandır Diego Reyes ile görüşüyordu.
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Reyes bugün İstanbul'da
Porto ile yollarını ayıran Meksikalı futbolcu ile büyük oranda el sıkışan Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncuyu İstanbul’a davet etti. 25 yaşındaki futbolcunun bugün İstanbul’a geleceği ve Fenerbahçe ile son kez pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.
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Visca ısrarı sürüyorKanarya’nın, Edin Visca aşkı bitmiyor...Yıllardır Medipol Başakşehir’in Boşnak yıldızını isteyen Sarı-Lacivertliler, ilk kez transferi bitirmek adına bu kadar önemli bir mesafe kat etti. 28 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe’ye gelmek istemesi transferin önünü açarken, Turuncu-Lacivertliler’le bonservis pazarlıkları kıran kırana devam ediyor.
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Sportif direktör Damien Comolli,görüşmeleri bizzat yürütürken, Başkan Ali Koç ve kurmayları da yıldız oyuncunun kadroya katılması için yoğun mesai harcıyor.
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Ramirez an meselesi
Transfer döneminin açıldığı günden bu yana sol bek mevkiisi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Krasnodar’ın Ekvadorlu oyuncusu Cristian Ramirez’i gündemine almıştı. 24 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Rus ekibiyle el sıkışan Kanarya, oyuncuyu da İstanbul’a getirmişti. Ancak genç oyuncunun, Sarı-Lacivertliler’e imza atmaması ise kafaları karıştırmıştı.
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Taraflar arasında pazarlıklar devam ederken, Ramirez’in imza aşamasına geldiği öğrenildi. Ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından başarılı oyuncunun, resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. (Fanatik)
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Fenerbahçe kimleri transfer edecek? Gündemde hangi isimler var? Josef'in yerine orta sahaya düşünülen isim kim? Edin Visca sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yer alıyor mu? Fenerbahçe'nin transfer gündemini muhabirimiz Ahmet Ercanlar aktardı. İzlemek için videoya tıklayınız...