F.Bahçe'ye şok üstüne şok! Beşiktaş...

Fenerbahçe ile ezeli rakibi Beşiktaş arasındaki transfer savaşını sarı laciverliler kazandı. Ancak bu savaşın bedelini siyah beyazlılar değil Fenerbahçe ödedi. İşte Fenerbahçe'yi yakan o gerçek...
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv ve Ajans
SON GÜNCELLEME
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv ve Ajans
SON GÜNCELLEME
1 / 10
Fenerbahçe'de son dönemde kriz haline gelen Ozan Tufan ve daha öncesinde bitmek bilmeyen sansasyonları ile gündemden düşmeyen Robin van Persie, Aykut Kocaman tarafından Antalya kampına götürülmedi.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv ve Ajans
SON GÜNCELLEME
2 / 10
Söz konusu iki isim de Beşiktaş'ın transfer listesinde yer almış ancak Fenerbahçe transferde kesenin ağzını açarak Van Persie ve Ozan'ı kadroya dahil etmişti.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv ve Ajans
SON GÜNCELLEME
3 / 10
Farklı iki zamanda gelen ancak istikrarı sağlayamayan bu iki isim, Fenerbahçe'nin daha önce Beşiktaş'a attığı transfer çalımlarını akıllara getirdi. İşte Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye giden ve iki takım arasındaki transfer çalımlarının yaşandığı o isimler:
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv ve Ajans
SON GÜNCELLEME
4 / 10
İsmail Köybaşı
(2016'da Beşiktaş'tan transfer edilen Köybaşı, beklenen patlamayı bir türlü yapamadı.)
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv ve Ajans
SON GÜNCELLEME
5 / 10
Mehmet Ekici
(Beşiktaş'ın da istediği Ekici'yi Fenerbahçe transfer ederken 8 numara olarak takıma dahil edilen oyuncunun başı sakatlıklardan kurtulamadı. Bu durum Fenerbahçe'yi bir hayli zora soktu ve sarı lacivertlilerin orta sahadaki yüzü bir türlü gülmedi)
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv ve Ajans
SON GÜNCELLEME
6 / 10
Martin Skrtel
(Skrtel'i de transfer etmek isteyen Kartal, Slovak oyuncuyu Fenerbahçe'ye kaptırdı. Kjaer ile iyi bir ikili olan oyuncu, Kjaer'in ayrılması ile adeta dağıldı)
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv ve Ajans
SON GÜNCELLEME
7 / 10
Mehmet Topuz
(En sansasyonel transferlerden biri olarak tarihe geçen isim Mehmet Topuz, Fenerbahçe'den sessiz sedasız ayrılarak futbolu bıraktı)
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv ve Ajans
SON GÜNCELLEME
8 / 10
Orham Şam
(Genç milli takımlar seviyesinde 70'in üzerinde maça çıkan Şam, Gençlerbirliği'ndeki performansı ile de Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin radarına girmişti. Savaşı kazanan Fenerbahçe, bu transferde de istediği etkiyi yaratamadı ve Şam, takımdan gönderildi)
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv ve Ajans
SON GÜNCELLEME
9 / 10
Tümer Metin
(Fenerbahçe'nin bıraktığı Nobre'yi alan Beşiktaş'a Fenerbahçe, Tümer'i alarak cevap verdi. 100. yılda transfer edilen Tümer, geldiği yıl şampiyonluk yaşadı. Tümer daha sonra dikey bir düşüşe geçti ve Fenerbahçe macerası 2 yıl sürdü.)
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv ve Ajans
SON GÜNCELLEME
10 / 10
Öte yandan Beşiktaş ise son dönemde Fenerbahçe'nin elinden kaptığı oyuncuları sahaya banko olarak sürüyor. Bu isimlerden biri Gökhan Gönül, diğer ise Caner Erkin.