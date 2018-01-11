Dünya yıldızından Fenerbahçe'ye müjde! İmza çok yakın...
Fenerbahçe’nin İngiliz golcü için çekiştiği Celtic’te önemli gelişmeler yaşanıyor.
Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
1 / 5
İskoç ekibi, Brighton’a gidecek olan Dembele’nin yerine Fenerbahçe'nin istediği yıldızı transfer etmek istiyordu.
Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 5
Taraflar anlaşsa da Fransız golcü yaz döneminde gitme kararı aldı. Bunun üzerine Celtic, Sturridge transferini rafa kaldırdı. Böylece Sarı-Lacivertliler için önemli bir fırsat doğdu.
Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 5
Daniel Sturridge’ı transfer etmek isteyen Fenerbahçe’ye Britanya Adası’ndan peş peşe müjdeli haberler geliyor. ilk olarak, İngiliz yıldızla ilgilenen Premier Lig ekibi Newcastle, kulübün satılması gündeme gelince geri adım atmış atmıştı.
Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 5
Son gelişme ise Celtic konusunda yaşandı. İskoç takımı, yıldız forveti Moussa Dembele’yi Premier Lig’den Brighton’a satmak için el sıkışmış, yerini de Sturridge ile doldurma kararı almıştı. Ancak Dembele, Brighton ile anlaşma sağlamasına rağmen bu transferin ocak ayında değil, yaz döneminde gerçekleşmesini istedi.