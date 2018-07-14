F.Bahçe'ye geri dönüyor... Yine çubukluyu giyecek!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
F.Bahçe'ye geri dönüyor... Yine çubukluyu giyecek!
Sarı lacivertliler eski yıldızıyla tekrar anlaşmak üzere...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 10
Tecrübeli futbolcu da tekrar çubuklu formayı giymeyi çok istiyor... İşte, Fenerbahçe'de yaşanan bu flaş transfer gelişmesi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 10
Fenerbahçe, Vincent Janssen’i yeniden kiralamak için girişimlere hız verdi. Geçen sezon kiralanan Hollandalı golcü, alternatifsiz kalınması nedeniyle listenin ilk sırasına yerleşti. Fernandao’nun satışı, Soldado’nun da elinden sakatlanması, F.Bahçe’yi zora soktu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 10
Başkan Ali Koç, Janssen’in 5 milyon euroya kiralanmasını fiyasko olarak değerlendirmişti. Ancak bu sefer Comolli kozu var. Tottenham’la yakın ilişkisi olan Sportif Direktör, kiralama ücretini indirecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 10
Teknik Direktör Phillip Cocu’nun da, Janssen’in iyi ve genç bir oyuncu olduğunu, alınmasına onay verdiği belirtildi. Mevcut şartlarda pahalı bir forvet transferi dengeleri bozar, ani bir hamle takımı da sıkıntıya sürükleyebilir düşüncesi var.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 10
Janssen, hem ligi hem de takımı oldukça iyi tanıyor. Türkiye’yi ve F.Bahçe’yi de çok seviyor. Ayrıca Comolli’nin Tottenham’la ilişkileri iyi. Bütünüyle ele alındığında Janssen’in en uygun tercih olduğu düşüncesi ağır basıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 10
Vincent Janssen’in hesaplarındaki durumunu ‘F.Bahçe oyuncusu’ yapması, taraftarların da hareketlenmesine neden oldu. Sarı-Lacivertli taraftarlar, “Yuvana hoş geldin kral. Bu sene senden daha fazla şey bekliyoruz” mesajlarıyla oyuncuya destek oldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 10
Bu gelişmeler yaşandı ancak pazarlıklar sonuçlanmadı. Janssen’in bonservisiyle alınması çok zor. Ali Koç da kiralama ücretlerinde temkinli yaklaşan bir başkan. Uygun şartlarda bitirilmesi için yoğun çaba gösteriliyor. (Akşam)