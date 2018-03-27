Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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F.Bahçe'ye flaş teklif... 'Ne yapıp, edip onu alsınlar!'
Fenerbahçe'nin efsane hocalarından Zico, sarı lacivertlilere flaş bir isim önerdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Brezilyalı eski futbolcular, Rio'da geleneğe dönüşen 'Maracana Buluşmaları'nda bir araya gelirken bu yıl düzenlenen buluşmaya Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Arthur Zico da iştirak etti. 65 yaşındaki çalıştırıcı, burada Fotomaç'a konuşurken çarpıcı sözler sarfetti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Zico, "Aykut Kocaman'a tavsiyem, asla vazgeçmesin. Çünkü Fenerbahçe, Türkiye'nin tartışmasız en büyük takımı. O taraftarla Fenerbahçe 8 maçın tamamını değil, 34 maçın tamamını bile kazanabilir" yanıtını verirken, bir de oyuncu önerdi ve şunları söyledi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Eğer Yeniden Fenerbahçe'ye dönseydim, Santos'tan Bruno Henrique'yi yanımda götürürdüm. Henrique hem gol atan hem de asist yapan çok yetenekli bir kanat oyuncusu. Yaşı 27 ve yeterince tecrübeli. Zaten Türkiye'ye daha genç oyuncu götürmeyi tercih etmem. Çünkü gençler orada uyum sorunu yaşayabiliyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Brezilya 'da Cruzeiro takımının altyapısından yetişen Bruno Henrique, Avrupa deneyimi yaşamış bir oyuncu. 2015-16 sezonunun devre arasında Almanya'nın Wolfsburg takımına transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, burada başarılı olamadı; sadece 17 maçta görev yapıp, 2 asiste imza attı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Henrique, 4 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olduğu Santos'ta 37 maça çıktı, 11 gol-13 asistlik süper bir performans gösterdi. Santrfor da oynayabilen ve sağ ayağını etkili kullanan oyuncunun Wolfsburg'tan önce bir sezon formasını giydiği Goias kariyeri de başarılı: 35 maç-7 gol- 10 asist.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bruno Henrique, 2015/16 sezonu devre arasında Brezilya'nın Goias takımından Wolfsburg'a geldiğinde, tekniği, dinamizmi ve süratiyle yeni Aubameyang olarak nitelendiriliyordu. Nisan 2016'da Wolfsburg'un Real Madrid'i 2-0 yendiği maçta ilk 11'de yer alan oyuncu, sağ kanatta Marcelo'ya çok zor anlar yaşatmış ancak bu göze batan oyununu lige yansıtamamıştı. Yeteneğine karşın çok içine kapanık olması ve uyum sağlayamaması nedeniyle 2016/17 sezonu devre arasında Santos'a transfer oldu. (Fotomaç)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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