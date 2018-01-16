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Futbol

F.Bahçe'ye büyük şok! Adalesi koptu

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor ile deplasmanda karşılaştı.

Fotoğraflar: Süleyman ARAT, AJANSLAR
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

Fotoğraflar: Süleyman ARAT, AJANSLAR
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İstanbulspor'un maçın 19. dakikasında yakaladığı kontra atakta F.Bahçeli futbolcu şok bir sakatlık yaşandı.

Fotoğraflar: Süleyman ARAT, AJANSLAR
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Fenerbahçe'nin Sparta Rotterdam'a kiralamak üzere anlaşmaya vardığı Yiğithan Güveli 19. dakikada sakatlandı ve sedyeyle gözyaşları içinde kenara alındı.

Fotoğraflar: Süleyman ARAT, AJANSLAR
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Genç futbolcunun son durumu ile ilgili olarak Fenerbahçe'den kısa zaman içerisinde açıklama yapılması bekleniyor. Alınan bilgilere göre oyuncunun sol arka adalesinde kopma olduğu ifade edildi. (Fanatik)

FenerbahçeTürkiye KupasıİstanbulsporFutbolYiğithan Güveli

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