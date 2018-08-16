F.Bahçe'ye ağır fatura! 130 Milyon Euro

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sarı- Lacivertliler ön eleme kabusu nedeniyle çok önemli bir ekonomik kazancı elinin tersiyle itti.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
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YAYIN GELİRLERİ DE VAR
Sadece sezon sezon UEFA'nın verdiği ayak bastı paralarına bakıldığında Fenerbahçe'nin toplam kaybı 64.1 milyon Euro'yu buluyor. Buna reklam ve yayın gelirlerini de eklediğimizde Sarı-Lacivertliler'in toplam kaybı 130 milyon Euro'ya yaklaşıyor.
Foto: AJANSLAR
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KRİZLE SAVAŞIYOR!
Ön elemede hüsran yaşadığı 6 sezonda gruplarda 'sıfır' bile çekse bu parayı kasasına indirecek olan Fenerbahçe, şimdi çok büyük bir ekonomik krizle baş etmeye çalışıyor.
Foto: AJANSLAR
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EN FAZLA ELENEN TÜRK TAKIMI!
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde ön elemeyi en fazla geçemeyen Türk takımı konumunda. Ön eleme turlarında 8 kez başarısız olan Kanarya'yı, Beşiktaş 3, Trabzon 2, Galatasaray, Sivas ve Başakşehir ise birer kez elenerek takip etti. Devler Ligi'ne 10 sezondur katılamayan Fenerbahçe, 2 defa da UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle organizasyonun dışında kaldı.
Foto: AJANSLAR
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KASADAN146 MİLYON EURO ÇIKTI
Son 10 sezonda 6 kez ön eleme oynayan ve hepsinde elenen Sarı- Lacivertliler ne yapsa olmuyor!.. Bu 6 sezonda transfer için kulübün kasasından tam 146 milyon Euro çıktı. Ancak beklenen başarı gelmedi.
Foto: AJANSLAR
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YILDIRIM GİTTİ YİNE OLMADI
Fenerbahçe yine bu 6 sezonda 4 kez teknik adam operasyonu yaptı. Hatta kısa süre önce 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemi sona erdi ve büyük bir destekle Ali Koç başkan seçildi. Fakat bu da yetmedi.
Foto: AJANSLAR
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STOPER YOK, SLİMANİ TRİBÜNDE
Benfica önündeki hayal kırıklığında Koç'un da önemli bir payı var. Transferde adımlar çok geç atıldığı için iki maça da Alper forvette başladı. Stoper alınamadı, ismi bildirilemeyen Slimani tribünde oturdu.
Foto: AJANSLAR
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ÇEKİNGEN FUTBOLUN SONUCU!
Başta Valbuena, Giuliano ve Ayew olmak üzere yıldızlar sorumluluk almadı. Teknik direktör Cocu da özellikle ilk maçtaki çekingen oyun planı ve değişikliklerde geç kalmasıyla yaşanan hüsranda rol oynadı.
Foto: AJANSLAR
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Her şey değişti, kabus yine değişmedi! Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında sahasında Benfica ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını kaybetti. Maçın özet görüntülerini izlemek için videoya tıklayınız...