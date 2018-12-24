F.Bahçe'nin yıldızı kesik yedi! İlk 11'de yok...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
SPOR ARENA ÖZEL / Fotoğraflar: fenerbahce.org.
24 Aralık 2018 - 10:56,

F.Bahçe'nin yıldızı kesik yedi! İlk 11'de yok...

Fenerbahçe'de gözler Antalyaspor ile oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi.

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Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal ilk 11'de de haftalardır banko oynayan ismi kesti ve büyük bir sürprize imza attı...

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Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı lacivertlilerde Harun yine kalede yer alacak. Savunmada ise bir değişiklik yok.

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Isla, Neustadter, Skrtel ve Hasan Ali dörtlüsüyle sahaya çıkılacak. Sarı lacivertlilerde Tolga, Şener, Frey, Oğuz Kağan, Yiğithan ve Alper sakat, Jailson ise cezalı.

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Mehmet Topal ve Eljif Elmas ikilisi savunmanın önünde görev yapacak.

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Son haftaların formda ismi Mehmet Ekici, orta sahanın göbeğinde yer alırken sağında Ayew, solunda ise Valbuena yer alacak.

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Ersun Yanal flaş değilikliği ise forvet hattında yapacak. Soldado kritik mücadelede ilk 11'de yer alacak. Slimani ise bu kez kulübede oturacak.

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"Fenerbahçe'nin takviye öncesi her maçı zor!"

Futbol yorumcusu Uğur Meleke Antalyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

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