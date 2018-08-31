YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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F.Bahçe'nin yeni yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n büyük sÄ±rrÄ±! Jailson'un dramÄ±...
SarÄ± lacivertlilerin transferdeki bombasÄ± Jailson'un sÄ±rrÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±n bilinmeyenleri, herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ± bir o kadar da hayrete dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Jailson, ismi Avrupa piyasasÄ±nda pek duyulmamÄ±ÅŸ bir isim ve FenerbahÃ§eli taraftarlar onu Ã§ok merak ediyor. 7 EylÃ¼l'de 23'Ã¼ne basacak olan Jailson'u, belki de onu en iyi tanÄ±yanlardan biri, Gremio'nun eski hocasÄ± Roger Machado ÅŸu sÃ¶zlerle anlattÄ±: "Jailson, kiralÄ±k gittiÄŸi Chapocoense'den dÃ¶ndÃ¼kten sonra mÃ¼thiÅŸ oynamaya baÅŸladÄ±.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Bunu da Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na borÃ§lu. O, kendini tutku derecesinde iÅŸine adamÄ±ÅŸ gerÃ§ek bir futbol emekÃ§isidir. Hakimiyet alanÄ± geniÅŸtir. Belki Ã§ok fazla gol pozisyonlarÄ±nÄ±n iÃ§inde yoktur ama sahanÄ±n her yerinde onu gÃ¶rebilirsiniz. 90 dakika boyunca takÄ±mÄ±nÄ±n kazanmasÄ± iÃ§in Ã§Ä±lgÄ±n gibi koÅŸan bir savaÅŸÃ§Ä±dÄ±r."
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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7 EylÃ¼l 1995'te Brezilya'nÄ±n CaÃ§apava ÅŸehrinde doÄŸdu. 30 Ekim 2014'te Guarny'den Gremio'ya transfer oldu. 1 Haziran 2015'te ise Chapecoense'ye kiralandÄ±.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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* 2016'da Gremio'da as takÄ±ma yÃ¼kseltildi. Ä°lk profesyonel maÃ§Ä±na Sau Paolo karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±. ArdÄ±ndan sÄ±Ã§rama yaptÄ±. ArkadaÅŸlarÄ± kendisine 'Will Smith' ve 'Jaja' lakaplarÄ±nÄ± taktÄ±.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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* Gremio takÄ±mÄ±nÄ±n Copa Libertadores'i kazandÄ±ÄŸÄ± Lanus maÃ§larÄ±nda, sahanÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri oldu. Bu karÅŸÄ±laÅŸmalarda genel olarak merkez orta saha olarak gÃ¶rev aldÄ±.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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* Gremio formasÄ±yla 2016 yÄ±lÄ±nda Copa do Brasil, 2017'de Copa Libertadores, 2018'de Recopa Sul-Americana ve Campeonato Gaucho mutluluklarÄ± yaÅŸadÄ±.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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* Sao Paulo'ya karÅŸÄ± oynadÄ±ÄŸÄ± ilk maÃ§tan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra bÃ¼yÃ¼k bir trajedi yaÅŸadÄ±; ailesinden 4 Ã¼yenin trafik kazasÄ±nda Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ haberini aldÄ±. (FotomaÃ§)Â
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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SarÄ±-lacivertlilerin yeni transfer Jailson dÃ¼n gece Ä°stanbul'a geldi. Ä°zlemek iÃ§in videoya tÄ±klayÄ±nÄ±z...