Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! Yıldız isim...
Fernandao, Giuliano ve Josef'i transfer döneminde satan sarı lacivertliler bir yıldızı renklerine bağladı.
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe büyük oynuyor... Sarı lacivertliler sattığı oyuncuların ardından kadroyu güçlendirecek... İşte ilk bomba...
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Oldukça sıcak saatlerin yaşandığı Fenerbahçe'de önceki gece yarısı bomba patladı... Sarı lacivertliler Diego Reyes'i renklerine bağladı.
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı stoper oyuncusu Diego Reyes dün gece İstanbul’a geldi.
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Serbest oyuncu durumunda bulunan 25 yaşındaki Meksikalı stoper Diego Reyes, Meksika’dan İngiltere aktarmalı gelen uçakla saat 23.55’te İstanbul Atatürk Havalimanı’na ulaştı.
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sarı-lacivertli taraftarlar yeni stoperlerini büyük coşkuyla karşılarken, Reyes’e yoğun ilgi ve sevgi gösterilerinde bulundular. Reyes, havalimanından özel bir araçla ayrılarak konaklayacağı otele geçti. Fenerbahçe taraftarı meşalelerle birlikte yeni oyuncusunu havalimanından uğurladı.
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Böylece Meksikalı oyuncu artık çubuklu formayı giyerken, sarı lacivertliler de rotasını orta saha ve forvet transferine çevirecek.
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Reyes'in Porto ile olan sözleşmesi bu yaz bitmişti. Tecrübeli oyuncu hazırlıklarını futbola başladığı kulüp olan Club America ile sürdürüyordu.
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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2013'te 7 milyon Euro karşılığında Portekiz devi Porto'ya imza atan Reyes, 2015'te İspanyol Real Sociedad'a, 2016'da da yine bir diğer İspanyol Espanyol'a kiralık olarak gitmişti.
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Tam adı, Diego Antonio Reyes Rosales olan tecrübeli oyuncu 19 Eylül 1992 Meksika doğumlu.
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Stoper mevkiinde oynayan Reyes sağ ayağını kullanıyor. Geçen sezonu ise 24 maçta, 3 gol ve 1 asist ile tamamladı.
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Yıldız oyuncu artık çubuklu formayı giyerken, sarı lacivertliler de rotasını orta saha ve forvet transferine çevirecek.
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Reyes...
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe kimleri transfer edecek? Gündemde hangi isimler var? Josef'in yerine orta sahaya düşünülen isim kim? Fenerbahçe'nin transfer gündemini muhabirimiz Ahmet Ercanlar aktardı. İzlemek için videoya tıklayınız...
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv