F.Bahçe'nin transferini açıkladı! Serhat Akın...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Serhat Akın, flaş bir transferi duyurdu.
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Serhat Akın, Fenerbahçe, transferler, Volkan Demirel, Ersun Yanal ve Ali Koç için açıklamalarda bulundu.
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İşte Serhat Akın'ın Radyospor'a yaptığı ve Fenerbahçe'nin transferini de ilan ettiği o açıklamalar...
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- Fenerbahçe'nin Volkan'a çok ihtiyacı var. Takımda masaya yumruğunu vuracak adam yok. Volkan sahada, oynasa da oynamasa da, bunu yapar. Tüm takımı ateşler. Volkan'ın affedilmesi çok önemli. Kendisiyle mesajlaştım. Çok mutlu olduğunu söyledi. Problemler her zaman olur, çözmek önemliydi' diyor. İki taraf da çok iyi bir şey yaptı. Aziz Yıldırım olsaydı affedilmezdi.
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- Fenerbahçe, Emre Mor'la ilgilenmiyor çünkü problemli, Fenerbahçe'nin en son ihtiyacı sorunlu oyuncu. Ozan Tufan'ın Celta Vigo'ya gitmesi imkânsız. Oynamadı. Türkiye'de büyük takımlara ve Avrupa'ya gitme şansı yok. Anadolu'da bir takıma gidip, yeniden kendini ispatlamalı.
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- Fenerbahçe'de bana ihtiyaç varsa, para konuşmadan gelirim. Tesislerde çim biçmek gerekirse onu da yaparım. Direkt gelirim. Başkan Ali Koç'la konuşmam oldu Belçika'da. 2 gün birlikteydik. Orada da beni seviyorlar. Anderletch'te oynadım.
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- Bir yönetici tarafından çağrıldım. Locada bekletildim, görüşme olmadı. Ali Koç'un yükü çok ağır. Enkaz devraldı. Çok yoğun. Bir şey yapılması gerekiyor. Fenerbahçe'nin izleme ekibi yok. Ben bunu yapabilirim. İngilizce ve Almanca biliyorum. Fenerbahçe neden Diagne gibi oyuncuları bulmasın.
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- Ersun Yanal, ''Fenerbahçe söz konusu ise gerisi tefaruattır'' dedi. Sonrasında sözleşme süresiyle ilgili konuşmaları çok uzatarak Fenerbahçe'ye zaman kaybettirdi. Teknik direktör çok önemlidir; Fenerbahçe formasını ağırlığını bu oyunculara anlatmalı.
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- Tolgay Fenerbahçe'ye gelebilir, tam Fenerbahçe'nin istediği oyuncu. Fenerbahçe'de gönlü var. Aziz Yıldırım başkanken Fenerbahçe'ye gelmek istedi. O dönemde Şenol hocayla, oynatılmadığı için sorun yaşıyordu. Ama ben 'gelme, doğru zaman' değil" dedi. O zaman Beşiktaş'ta kalmalıydı. Şu anda Fenerbahçe'ye gelmeli. Doğru zaman. Ve gelecek.
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- Ersun Yanal onu çok istiyor. Jailson toplayıcılık işin yapar, Tolgay önde de oynayabiliyor, iki yönlü, Jailson'la çok iyi ikili olacak. Fenerbahçe, Tolgay'dan küçük çaplı bir kahraman yaratır.
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City Liverpool'a ilk yenilgisini tattırdı!
Premier Lig'de 21. haftanın kapanış maçında, Manchester City evinde Liverpool'u 2-1 yenerek rakibinin namağlup unvanına son verdi. Ligin zirvesindeki puan farkı da 4'e indi...