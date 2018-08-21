Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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F.Bahçe'nin kara kutusu anlattı: Bizi kandırıyordu
Hasan Çetinkaya, dile kolay tam 10 yıl Fenerbahçe Kulübü’nde en kritik noktada görev yaptı. Menajer olarak, hem yönetimlerin, hem teknik direktörlerin en yakınında bulundu. Menajerlik kariyerinde kimseye röportaj vermedi, sırları hep içinde tuttu.
Foto: Emre OKTAY - AJANSLAR
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Foto: Emre OKTAY - AJANSLAR
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Fenerbahçe’nin sır adamı, kara kutusu olarak bilinen Çetinkaya bu sezon öncesi görevden ayrıldıktan sonra konuşmak için HÜRRİYET’i seçti. Özellikle 3 temmuz süreci ve sonrasına ilişkin çarpıcı olayları ilk kez açıkladı.
“Herkese nasip olmayan bir görev üstlendim. Bu şerefli kulüpte 10 sene görev alıp Fenerbahçe tarihine geçtim. Tek hissettiğim huzur.3 Temmuz en buhranlı dönemdi. Sabah 06.00’da uyanmıştım. Sabah 07.00’de başkan ile buluşup Sapanca’ya gidecektik. Polisler Emenike’yi almaya geldiler. ‘15 dakika geç çıktı’ dediler. Her şeyin takip edildiğini anladık. Emenike’yi alıp gittiler. Ben, Aykut Kocaman, Ali Koç, Ali Yıldırım ve Ömer Temelli dışında çok fazla insan yoktu. Kampa gittik. Müthiş bir bombardıman vardı. Yanımızdaki temizlikçilerden bile çekiniyorduk. Benim bile adım geçiyordu. Panik bir vaziyette olayları kavramaya çalışıyorduk.”
Foto: Emre OKTAY - AJANSLAR
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FRANSA’DAN GELEN TELEFON NİANG’I ŞAŞKINA UĞRATTI
“Niang geldi dert yandı: ‘Fransa’dan tüm akrabalarım, arkadaşlarım arıyor. (Sen şike yapan bir takımda oynamışsın) diyorlar. Anlamadım. Şike olması için rakip savunmacıların bana kolaylık sağlaması gerekiyordu. Bizim kazanmamız için kolaylık sağlamalılardı. Ben hiçbir maçta böyle bir şey yaşamadım.’ Oyuncuları hedefe kitlemek, birliktelik sağlamak adına konuştuk. ‘Ne şikesi? Her maçımız zor geçti’ diye konuşmalar yapıyorduk. Benim ailem her maç öncesi Hz Yuşa’nın türbesine gidiyordu. Dualar edilip, kurbanlar kesiliyordu. Bu kadar zorlanmıştık o sezon.”
Foto: Emre OKTAY - AJANSLAR
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TRABZONSPOR BİZİM YERİMİZE GİDİNCE BÜYÜK SARSINTI GEÇİRDİK
“Ardından camia bir araya geldi. Tarihi bir direniş gösterildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin de kaderini değiştiren olaylardan biriydi. Bu kanlı terör örgütü en büyük atılımı o dönem yapmıştı. ‘Şampiyonlar Ligi’nde en az çeyrek final oynarız’ diyorduk. Şampiyonlar Ligi’nden ihraç edildiğimizi söylediler. Bir de üzerine Trabzonspor’un gittiği söylendi. Daha da büyük çöküntü oldu. Bir anda tüm motivasyon gitti. 26 Ağustos’ta bir toplantı yapıldı. Bir konuşma yapıldı ve ekonomik olarak çok zor durumda olduğumuz, gitmek isteyen futbolculara kolaylık sağlanacağı kibarca anlatıldı. Gemi batıyordu. 3 gün sonra transfer bitiyordu.”
Foto: Emre OKTAY - AJANSLAR
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ARSENAL CEO’SU BENİ GÖSTERİP ŞÖYLE DEDİ: Bu adam 1.5 milyona alacağımız adamı 7’ye sattı
“Santos’u Arsenal ile transfer görüşmesinde aradan çıkardım. Tek ödemede 7 milyon Euro aldık. Onlarla bir maçımızdan önce Arsenal CEO’su benden şikayet etti.”
“Bazı oyuncularımızın maliyetlerinden kurtulalım dedik. Kiralık vermeyi düşündüğümüz Santos yanımıza geldi. ‘Bonservisim ne olur’ dedi. Ben de ona ‘Seni kim istiyor? Söyle ona göre konuşalım’ dedim. Söylemek istemedi. O zaman ‘7 milyon Euro istiyoruz’ dedim. ‘Olur mu bana en fazla 1 milyon Euro veriyorlar’ dedi. O anda büyük bir kulüp olduğunu hissettim. Manchester United, Arsenal’ı 8-2 yenmişti. Arsenal olduğunu tahmin ettim. Sonunda Santos da söylemek zorunda kaldı.”
BEYEFENDİYİ TANIYOR MUSUN?
“Santos’a dedim ki ‘Onlar arasın. Sen çık aradan.’ Arsenal’ın CEO’su aradı. ‘Futbolcu bize 1 milyona gelebileceğini söyledi’ dedi. 2 gün pazarlık ettik ve 7 milyon Euro’yu kabul ettirdik. Tek ödemede aldık. Aradan zaman geçti. Arsenal ile Şampiyonlar Ligi elemesi rövanşına gittik Ersun Yanal döneminde. Arsenal CEO’su yanında oturan yöneticisine, ‘Karşında oturan beyefendiyi tanıyor musun’ diye beni gösterdi. Bu adam 1.5 milyona alacağımız oyuncuyu bize 7’ye sattı’ dedi.”
Foto: Emre OKTAY - AJANSLAR
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Niang ile Lugano’dan 11 milyon
“Mamdou Niang geldi. ‘Gitmek istiyorum. Bana çok büyük kontrat öneren bir kulüp var. Oraya gitmek istiyorum’ dedi. Ondan da 7.5 milyon Euro kazandık. Müthiş bir iş oldu. Araya başka bir kulübü sokup fiyatı o seviyeye çektik. Bir anda 14.5 milyon Euro geldi. Sonra Lugano geldi. ‘3.5 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesi vardı. Onu da gönderdik ve kasaya 17.5 milyon Euro aldık… Ali Koç, Ali Yıldırım ben oturuyoruz. Herkesi arıyoruz. Kimse oyuncusunu vermek istemiyordu. O sıra Aykut Hoca, ‘Bienvenu vardı’ dedi. Sadece onun kulübü kabul etti. Bienvenu yetenek olarak bir Niang değildi. Bir Sow değildi. Şampiyonlar Ligi’nden ihraç edilmiş, başkanı cezaevinde olan bir kulübe oyuncu alıyorduk. Bir şekilde oyuncu da kabul etti. Kısıtlı yeteneğine rağmen elinden geleni yaptı.”
Foto: Emre OKTAY - AJANSLAR
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Kuyt istese çok para alabilirdi
“Kuyt transferi çok entrasan. Sözleşmesinde bir madde vardı. Çok dürüstçe o maddeyi açıkladı: “1 milyon Euro’ya İngiltere dışına serbest kalır.” 1 milyon Euro’nun üzerindeki bonservis bedelini Liverpool ile yarı yarıya paylaşacaktı. Sadece 1 milyona transfer ettik. 5 milyon deseydi 2.5 milyonunu o alacaktı. Çok karakterli bir oyuncuydu.”
Foto: Emre OKTAY - AJANSLAR
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Cardozo’yu Yanal istemedi
“Cardozo işini beceremediler’ diyorlar bana. Biz oyuncu ile her konuda anlaştık. Bitmişti transfer. İkinci alternatif Emenike’ydi. Başkan Aziz Yıldırım, Ersun Yanal’a sordu. ‘Emenike’yi mi yoksa Cardozo’yu mu istiyorsun’ diye. Ersun Yanal, Emenike’yi istedi ve onu transfer ettik. Bunu ilk kez açıklıyorum.”
Foto: Emre OKTAY - AJANSLAR
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Hasan Çetinkaya yılların tartışma konusuna açıklık getirdi
Alex ile Kocaman arasında savaş değil, duygusal bağ vardı
“İki farklı Alex vardı. Biri, oynamaması gerektiğini kendisi bile söyleyen, diğeri ise başkaları tarafından doldurulup farklı tavırlar takınan Alex!.”
Alex de Souza Fenerbahçe’den ayrılalı yıllar oldu ancak tartışması hala sürüyor. O dönem olayları tam göbeğinde yaşayan Hasan Çetinkaya, yıllar sonra farklı bazı iddialar ortaya koydu. “Alex çok önemli bir insandı. Kariyerindeki en başarılı dönemini sözde büyük problemler yaşadığı Aykut Kocaman ile yaşadı. İnanılmaz bir performans, inanılmaz bir liderlik gösterdi. Oyuncuyu performansa yönlendirmek büyük bir hocalık başarısı. Hoca, Alex’ten faydalanmak için takım formatını ona göre ayarladı. Mehmet Topuz yıldız olarak geldi. Ona ‘Hem sağda oynayacak, hem Alex’in açıklarını kapatacaksın’ demişti.”
Foto: Emre OKTAY - AJANSLAR
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G.SARAY MAÇI DÖNÜM NOKTASI
“Sonraki süreçte 3 temmuz oldu. Alex yine dik durdu. Alex’in iki tarafı vardı. Bizim gördüğümüz tarafta hiçbir sıkıntı yoktu. Aykut Kocaman ‘Sen iyiysen oynatırım seni’ diyordu. 2011-12 sezonu sonunda deplasmanda Alex’siz oynayıp Trabzon’u sahadan sildik. Galatasaray’ı yensek şampiyonuz. Derbi öncesi takımı bozmamasını Aykut Kocaman’a o söyledi. Aykut hoca, teşekkür etti. Aslında ‘Alex ve Aykut Kocaman arasında savaş var’ diyenlerin tersine böyle duygusal bir bağ vardı. Bu Alex’in bir yönüydü. Çok temiz karaktere sahip biriydi. Bir yandan da dışarıdan kötü niyeti insanlar tarafından farklı yönetiliyordu herhalde.”
Foto: Emre OKTAY - AJANSLAR
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Dia’nın atılması her şeyi batırdı
Play off sezonundaki o kritik derbide Aykut Kocaman, Alex’i, sakatlığını düşünerek ikinci yarıda oyuna almayı planladı. ‘Baştan oynatırsam, darbe alır, sonra faydalanamam. 70’e kadar onsuz gideriz, sonra rakip de yorulmuşken oyuna sokarım’ diye düşünüyordu. Tam Dia’nın yerine oyuna sokuyorduk ki, Dia kırmızı kart gördü. Tüm planlar değişti. Maçı berabere bitti, o günden sonra Alex ile soğukluk başladı.
Foto: Emre OKTAY - AJANSLAR
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Valbuena 3. ligi bile izliyor
Valbuena tam bir futbol aşığı. Evinde sabahtan akşama kadar 2. ve 3. lig maçlarını bile izliyor. Antrenman bittiğinde, o devam ediyordu. ‘Karanlık oldu içeri gir’ diyorduk. Maçlarda taktiksel kurgu içinde sonuç almak gerekiyordu. Ondan en verimli performans oyuna sonradan girince elde ediliyordu. Kariyerinin skor anlamında en verimli sezonlarından birini geçirdi. Bir sorun da çıkarmıyordu. Oynamayınca hiçbir oyuncu mutlu olmaz. Bir kriz olmadı yani.”
Foto: Emre OKTAY - AJANSLAR
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Arkadaşımız Ahmet Ercanlar’a konuşan Hasan Çetinkaya, “18 yaşımdan beri sürekli çalıştığım bir sektördeyim. 37 yaşındayım. Yeni projelere ve çalışmaların için de olacağım” dedi. “Transfer sihirbazlığı diye bir şey yok. Kurumsal kimlik var. Bu bir ekip çalışması. Tüm transferlerde ekibin bir parçası oldum. İletişim ve ikna etme kabiliyetimi tabi ki kullandım ama her zaman arka planda durdum.”“Aziz Yıldırım ile çalışmak güzel ve keyifliydi. Farklı bir insandı. Beni çok sevip, çok güvenirdi. Zorluklar da yaşadım. Fenerbahçe’yi çok seven bir insan. Güzel zaman geçirdik.”