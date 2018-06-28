Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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F.Bahçe'nin ilk idmanında bakın neler oldu! Ali Koç ve Cocu...
Sarı lacivertliler yeni hocasıyla yeni sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Kaynak: Fenerbahçe resmi sitesi...
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Kaynak: Fenerbahçe resmi sitesi...
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Sezonun ilk antrenmanı öncesinde, Can Bartu Tesisleri’ne Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri de geldi. Başkan Ali Koç, takıma başarılar diledi.
Kaynak: Fenerbahçe resmi sitesi...
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Göreve yeni başlayan Teknik Direktör Phillip Cocu da antrenman öncesinde oyunculara yönelik yaptığı konuşmada, başarının bireysellikten çok takım olmada yattığını vurguladı.
Kaynak: Fenerbahçe resmi sitesi...
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Antrenman başlamadan önce Başkan Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri de tesislere geldi. Antrenman öncesinde Başkan Ali Koç, Yöneticiler, Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Phillip Cocu futbolcularla tanıştı. Ardından Başkan Ali Koç futbolcularla bir toplantı yaptı ve onlara başarılar diledi. Ali Koç, futbolculara, başarılı olacaklarına inandığını söyledi.
Kaynak: Fenerbahçe resmi sitesi...
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Daha sonra söz alan Teknik Direktör Phillip Cocu, “Başarılı olmak için bireysel olarak değil takım olarak hareket etmeliyiz. Tabii ki çok kolay olmayacak ama zamanla ve birbirimize destek olarak başarıya ulaşabiliriz. Sizin maçlarınızı izledim. Kalitelisiniz ama kalite takım için kullanıldığında bir anlam ifade eder. Burada, kimse kendisini takımdan üstün görmeden, yaptığı işi severek hareket ettiği müddetçe başarı gelecektir. En önemli şey, yaptığınız işi severek yapmaktır. Futbolculuk dönemimden de çok iyi biliyorum; futbol oynamaktan daha zevkli bir şey yok. Sizin için de aynı şeyin geçerli olduğunu biliyorum. Bu yüzden birbirimize yardım ederek, takım olarak, yaptığımız işi severek hareket etmeliyiz. Zamanla benim felsefemi ve nasıl bir oyun anlayışına sahip olduğumu anlayacaksınız. Her şeyi paylaşacağız ve bu kulübü başarıya taşıyacağız” dedi.
Kaynak: Fenerbahçe resmi sitesi...
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Ardından sahaya çıkan sarı lacivertliler, antrenman öncesinde bir toplu fotoğraf çektirdi. Sezonun ilk antrenmanında daha ziyade dayanıklılık artırıcı çalışmalar gerçekleştirdi. Çeşitli parkurlardan oluşan dayanıklılık koşusu yapan oyuncularımız, dar alanda pas çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.
Kaynak: Fenerbahçe resmi sitesi...
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İşte, Fenerbahçe'nin yeni sezonun ilk idmanından kareler...
Kaynak: Fenerbahçe resmi sitesi...
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Kaynak: Fenerbahçe resmi sitesi...
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Kaynak: Fenerbahçe resmi sitesi...
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Kaynak: Fenerbahçe resmi sitesi...
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Kaynak: Fenerbahçe resmi sitesi...
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Kaynak: Fenerbahçe resmi sitesi...
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Kaynak: Fenerbahçe resmi sitesi...
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Kaynak: Fenerbahçe resmi sitesi...
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Kaynak: Fenerbahçe resmi sitesi...
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Kaynak: Fenerbahçe resmi sitesi...
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Kaynak: Fenerbahçe resmi sitesi...
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Kaynak: Fenerbahçe resmi sitesi...
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Kaynak: Fenerbahçe resmi sitesi...
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Kaynak: Fenerbahçe resmi sitesi...
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Kaynak: Fenerbahçe resmi sitesi...
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Kaynak: Fenerbahçe resmi sitesi...
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"Fenerbahçe gibi büyük takımlar, kadrolarına katacakları oyuncularda kendilerine ekstra bir şeyler verecek oyuncular ararlar!" Sarı-lacivertli kulübün teknik direktörü Cocu'nun transfer açıklamasını izlemek için videoya tıklayınız...