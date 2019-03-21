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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
20 Mart 2019 - 21:57,

F.Bahçe'nin genç oyuncusuna dev talip!

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki genç yıldızına Atletico Madrid, kanca attı.

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İşte detaylar...

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İspanyol basını Berke'yi Courtois ve Jan Oblak'a benzetirken Atletico Madrid'in uzun süredir genç yıldızı takip ettiğini duyurdu.

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Sezon başında Manchester City'nin ciddi bir şekilde ilgilenmesine rağmen 2.5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Berke Özer ile Atletico Madrid'in ilgilendiği iddia edildi.

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Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Atletico Madrid, Altınordu genç takımından beri Berk Özer'i takip ediyor.

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Berke için "Yeni Jan Oblak ya da Courtois olabilir" ifadelerine yer verilirken, Atletico Madridli yetkililerin Berke'yi, Altınordu ve Milli Takımların altyapılarından bu yana takip ettiği aktarıldı.

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Fenerbahçe'nin büyük gelecek beklediği Berke için sadece Atletico Madrid'in devrede olmadığı belirtilen haberde, Barcelona ve Manchester City'in de oyuncuyu izlediği belirtildi.

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Daha önce Berke'yi Atletico Madrid'in istediğini açıklayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ''Berke'nin talipleri oynamadan bile üst düzey oynadığı anda kimler kimler ister.'' açıklamasını yapmıştı.

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Sezon başı sarı lacivertli ekibe transfer olan Berke, U21 Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda 1 maça çıkarken, Süper Lig'de forma giyemedi.

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U19 Milli Takımı'mızın da kalesini koruyan genç yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

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