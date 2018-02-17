F.Bahçeli yıldızı bombaladı... "Ne olduğu belli değil!"

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
F.Bahçeli yıldızı bombaladı... "Ne olduğu belli değil!"
Ünlü yorumcu ve eski hakem Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 5
Erman Toroğlu, A Spor'daki programında konuşurken sarı lacivertlilerin, Alanyaspor maçındaki performansını ve şampiyonluk yarışındaki durumu değerlendirdi... İşte, Erman Toroğlu'nun tartışma yaratacak o açıklamaları..
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 5
- Fenerbahçe'nin üç pozisyonunun ikisi ilk yarıda gol oldu bir tanesi direğe vurdu. Gol olanlardan bir tanesi de ofsayt. Fernandao'nun attığı gol bir metre ofsayt. Artık çarşı karışacak. Alanya girdiklerini kaçırdı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 5
- Fenerbahçe hiç bir halt oynamadı. Alanyaspor kendi yağınla oynadı.. Fenerbahçe tecrübesiyle götürdü işi. 5-0, 6-0'da olabilirdi. Ama Fenerbahçe iyi top oynamıyor, iyi performans sergilemiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 5
- Fenerbahçe keyif vermiyor, Beşiktaş keyif vermiyor, sadece Galatasaray biraz keyif veriyor. Başakşehir de eskisi gibi pek keyif vermiyor. Haftaya Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi var. Göreceğiz bakalım neler olacak o gece.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 5
- Mehmet Ekici'nin ne olduğu belli değil. Gelsin oynasın abi. Ne ekiyor, ne dikiyor... Rotasyona bakacak olursak Alper ve Şener var. Fenerbahçe bir şey oynamadan kazandı. Ama mücadele ediyor. Baktığın zaman Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde maça başlarken sadece bir yabancı var. O da Dirar. İstanbul'dan puan alacaksan en az iki gol atman lazım. Gol atamazsan 0-0 bitiremezsin. Bu çok net. Her gelen takı için böyle. (Ajansspor)