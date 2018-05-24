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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>F.Bahçe'den müthiş transfer atağı
Futbol

F.Bahçe'den müthiş transfer atağı

Fenerbahçe'de yeni başkanın kim olacağı 3 Haziran'daki kongrede belli olacak.

Hürriyet Haber
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Teknik direktör Aykut Kocaman'ın devam edip etmeyeceği de seçim sonrası netleşecek.

Hürriyet Haber
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Ancak Kocaman, göreve gelecek yeni yönetime yardımcı olmak adına sezon sonu raporu hazırladı. Edin Visca'nın 1 numaralı transfer hedefi olması gerektiğini belirtti.

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SİSTEM ADAMI

Boşnak yıldız, 9 gol, 16 assitlik performansıyla Başakşehir'in şampiyonluk yarışını son haftaya kadar sürdürmesinde önemli pay sahibi oldu. Aykut Kocaman, tarz olarak Dirk Kuyt'a benzettiği Visca'nın, oyun sisteminin önemli parçalarından biri haline geleceğine inanıyor. 28 yaşındaki futbolcu, hücumdaki üretkenliği kadar savunmaya verdiği destekle de dikkat çekiyor. Defansif yönü güçlü olan Boşnak oyuncu, zaman zaman sağ bek olarak da görev yaptı.

Hürriyet Haber
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PARA ARTI TAKAS

Kongrenin ardından Aykut Kocaman'ın göreve devam etmesi halinde, yeni yönetimin ilk işi Başakşehir ile pazarlık masasına oturmak olacak. Fenerbahçe'nin paranın yanı sıra Aatif, Ozan Tufan, İsla gibi isimleri takasta önermesi bekleniyor. Ayrıca Başakşehir'in farklı bir oyuncu talebine de açık olacaklar. Kulüplerin anlaşması halinde Visca ile, Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapan, vatandaşı Ömeroviç görüşme gerçekleştirecek. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Boşnak yıldızın Sarı- Lacivertliler'e sıcak baktığı öne sürüldü.

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