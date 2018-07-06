F.Bahçe'den Jack Wilshere için servet

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ada basınının, "Fenerbahçe'nin teklifi (yılda 7 milyon 642 bin euro) başını döndürdü" diye yazdığı Jack Wilshere, West Ham'ın teklifine rağmen Kanarya'ya imza atmaya hazırlanıyor.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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Fenerbahçe'nin transferini bir an önce açıklamak için yoğun çaba sarf ettiği Jack Wilshere, İngiliz basınının da manşetlerini süslemeye devam ediyor. Arsenal'le sözleşmesi sona eren ve 'boşta oyuncu' statüsü kazanan 26 yaşındaki yıldız futbolcuya West Ham da talip.
Foto: AJANSLAR
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Ada'da çıkan haberlerde; Wilsher'ın, West Ham'ın teknik direktörü Manuel Pellegrini ile yüz yüze bir görüşme yaparak projelerini dinlediği aktarılırken, yıldız futbolcu için en iyi teklifi Fenerbahçe'nin sunduğu, son kararı ise oyuncunun kendisinin vereceği duyuruldu.
Foto: AJANSLAR
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İSTANBUL'A YAKIN
West Ham'ın Wilshere'a teklifi haftalık 95 bin sterlin. Bu da yılda 4 milyon 940 bin sterlin yapıyor. Teklif yaklaşık olarak 5 milyon 584 bin euro'ya denk geliyor. Fenerbahçe'nin İngiliz yıldıza önerdiği rakam ise senelik 7 milyon 642 bin euro... Ada basını, aradaki farkın oldukça ciddi olduğunu ve sarı-lacivertlilerin baş döndüren teklifinin Wilshere'ı İstanbul'a daha da yaklaştırdığını yazarken, "Wilshere, West Ham'ın fiyat arttırmasını bekliyor, aksi halde Fenerbahçe'nin yolunu tutacak" diye yazdı. Kanarya, teklif avantajıyla transferde önde...
Foto: AJANSLAR
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İMZA PARASI DAHİL Mİ?
Fenerbahçe'nin Jack Wilshere'a teklif ettiği ileri sürülen senelik 7 milyon 642 bin euro'luk teklifin detayına yer verilmedi. Bu paraya bonuslar ve imza parasının dahil olup olmadığı belirtilmedi. Wilshere'ı Wolverhampton ve Everton'ın da transfer etmek istediği gelen haberler arasında...
Foto: AJANSLAR
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BAHİSLER 'WEST HAM' DİYOR
İngiliz bahis siteleri, ailece West Ham'lı olan Jack Wilshere'ın Fenerbahçe'ye mi yoksa West Ham'a mı gideceğine bahis açtı. West Ham, verdiği daha düşük teklife rağmen Fenerbahçe'den şanslı gösteriliyor.
Foto: AJANSLAR
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BU NASIL İDDİA?
Foto: AJANSLAR
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Haberde; sarı-lacivertlilerin Mina'da oldukça ısrarlı olduğu belirtilirken, "Kolombiyalı futbolcu Barcelona'dan ayrılmaya sıcak bakmamasına rağmen Katalan ekibi gelen teklifleri değerlendirmeye alacak" denildi. Birçok talibi olan Mina için ve Everton'ın da Barça ile görüşmelere başladığı öğrenildi. (Fotomaç)
Foto: AJANSLAR
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Arsenal ile sözleşmesi sona eren Jack Wilshere, sezonu 1 golle tamamlamıştı. Tecrübeli oyuncunun 22. haftada oynanan Chelsea maçında attığı golü izlemek için videoya tıklayınız...