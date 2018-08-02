Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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F.Bahçe'de transfer atağı! Comolli ve Cocu'nun ilk hedefi...
Fenerbahçe'de santrafor arayışları sürerken hem Comolli'nin hem de Cocu'nun ilk tercihi ortaya çıktı.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki genç yıldız...
Foto: AJANSLAR
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F.Bahçe'nin kiralamak için Leipzig'e teklifte bulunduğu 24 yaşındaki Danimarkalı yıldızı, Cocu'nun 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında iki kez PSV'ye istediği belirlendi..
Foto: AJANSLAR
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Ayrıca Comolli'nin de geçmişte Poulsen'le ilgili övgü dolu ifadeler kullandığı kaydedildi. Comolli'nin başkan Ali Koç'a verdiği transfer raporunda ise "Poulsen öncelikli tercihimiz olmalı" dediği öğrenildi.
Foto: AJANSLAR
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Fenerbahçe, Yussuf Poulsen için Leipzig'in vereceği yanıtı bekliyor. Lyngby'den Leipzig'e transfer olan yıldız oyuncu 6 sezondur Leipzig forması giyiyor.
Foto: AJANSLAR
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Geçen sezon Leipzig formasıyla 41 maçta forma giyen Poulsen, 5 gol 4 asistlik performansa imza attı..
Foto: AJANSLAR
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Poulsen, 6 sezon boyunca ise Leipzig formasıyla 174 maçta 39 gol 29 asistlik performans gösterdi. Genç isim Lyngby formasıyla 36 maçta 11 gol 5 asistlik karnesiyle Leipzig'e transfer olmuştu. (Fotomaç).
Foto: AJANSLAR
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Fenerbahçe'den Benfica provası! Sarı-lacivertliler yeni sezon öncesi oynadığı son hazırlık maçında, sahasında Cagliari'yi 2-1 ile geçti. Fenerbahçe-Cagliari maçının özetini izlemek için videoya tıklayınız...