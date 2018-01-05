F.Bahçe'de korkunç sakatlık!

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş ile Baskonia Vitoria Gasteiz arasında oynanan mücadelede Fenerbahçe forması giyen James Nunnally, yaptığı smaç sonrasında kafasının üzerine doğru korkutucu bir şekilde düştü. İzleyenlerin yürekleri ağza geldi.
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Fenerbahçe Doğuş ile Baskonia Vitoria Gasteiz arasında oynanan EuroLeague maçında temsilcimiz Fenerbahçe'de forma giyen James Nunnally, yaptığı smaç sonrasında kafasının üzerine düşerek sakatlandı.
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Yerde kalan deneyimli basketbolcu, sağlık görevlilerinin parkedeki ilk müdahalesinin ardından sedye ile oyun alanının dışına kaldırıldı.
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Tecrübeli basketbolcunun yapılan ilk müdahale sonrasında durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu sakatlık salonda ve ekran başındaki izleyicileri korkuttu.(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)