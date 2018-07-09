Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe'de haciz şoku! O yöneticilerin evlerine gittiler...
Aziz Yıldırım yönetiminin 'Kayışdağı Projesi' için bir bankadan çektiği 300 milyon liralık kredinin 250 milyon lirasının kulüp hesaplarında görünmediği iddia edildi.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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Yeni yönetimin kredinin taksitlerini ödememesi nedeniyle borca kefil olan eski başkan Yıldırım ile eski yöneticiler Mahmut Uslu ve Tahir Perek’in evlerine haciz geldi.
Foto: AJANSLAR
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Fenerbahçe'de ortalık fena karıştı! Kredi borcu yüzünden eski yönetimle yeni yönetim birbirine düştü. Olay gündeme bomba gibi düştü, tatsız gelişmeler yaşandı, hacizler gerçekleşti. İddialara göre şu gelişmeler yaşandı: Aziz Yıldırım yönetimi, kongreden önce Kayışdağı'ndaki kolej projesi için bir bankadan 300 milyon liralık kredi kullandı. Yıldırım'la birlikte yöneticiler Mahmut Uslu ve Tahir Perek, borca şahsi kefaletlerini koydular.
Foto: AJANSLAR
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PARA NE AMAÇLA KULLANILDI?
Kulüp hesaplarını inceleyen Ali Koç başkanlığındaki yeni yönetim, çekilen kredinin 50 milyon lirasının kasada olduğunu belirlerken, kalan tutarın akıbetini ise öğrenemedi. İddialara göre; 250 milyon liranın nerede ve ne amaçla kullanıldığı tespit edilemedi. Ali Koç başkanlığındaki yeni yönetim kredinin taksitlerini ödemeyince, krediyi çıkaran banka, borçta kefillikleri bulunan Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu ve Tahir Perek'e birer ihtar mektubu gönderdi.
Foto: AJANSLAR
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MAHMUT USLU'NUN EŞİ AĞLADI
Ancak ödeme yapılmadı. Zira eski yönetim, borcun yeni yönetim tarafından ödenmesi gerektiğini ileri sürdü. Banka, borcun günü geçince kredide şahsi kefaletleri bulunan Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu ve Tahir Perek'in evlerine hacze gitti. İşte bu noktada kıyamet koptu! Yeni yönetimi suçlayan Yıldırım, "Benim evime nasıl haciz gelir!" diyerek çılgına dönerken, Uslu'nun eşi haciz memurlarını karşısında görünce sinir krizleri geçirip ağladı.
Foto: AJANSLAR
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MAHMUT USLU: 'BU İŞ BURADA KALMAZ'İddiaları doğrulayan Mahmut Uslu, Fotomaç'a konuştu. Borca kefil olan Fenerbahçe'nin eski yönetiminin genel sekreteri Mahmut Uslu, Fotomaç'a yaptığı açıklamada iddiaları doğruladı. Haciz yüzünden eşinin sinir krizleri geçirip ağladığını söyleyen Uslu, "Borçta bizim kişisel kefaletlerimiz vardı. Bu yapılan büyük ayıp! Aziz bey bu kulübe 20 yıl başkanlık yapmış, ben 17 yıl yöneticilik yapmışım. Şimdiye kadar hangi kulüpte böyle bir şey görülmüş" ifadelerini kullandı. Uslu, "Bu iş burada kalmaz!" diyerek olayın çok daha büyük gelişmelere açık olduğunun işaretini verdi... (Fotomaç)