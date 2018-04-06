F.Bahçe'de flaş gelişme! Volkan Demirel...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sarı lacivertli takımın en çok tartışılan ismi olan Volkan Demirel yine gündemde...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fenerbahçe'nin file bekçisi Volkan Demirel'e teklifler gelmeye devam ediyor. Tarihi kongre öncesi sarı lacivertlilerin kaptanı ve tecrübeli ismi için yaşanan o flaş gelişmeye gelin hep birlikte bakalım...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Volkan Demirel'in Fenerbahçe aşkı, belki de kariyerinin sonlarına yaklaşırken daha çok para kazanmasının önünde bir engel oluyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Volkan Demirel, gelen teklifleri reddediyor. Fenerbahçe ile görüşmeden başka bir takımla transfer görüşmesi yapmayacağını yakın çevresine açıklayan Demirel için gelen en büyük teklif ise Arap yarımadasından...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fenerbahçe'de 500. maçını geride bırakan Volkan Demirel , yeni sözleşme bekliyor ve bu talebini de geçtiğimiz günlerde basın toplantısında dile getirmişti. Volkan Demirel, kendisine gelen tekliflere rağmen en az 40 yaşına kadar Fenerbahçe'ye hizmet etmek istiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Menajerine gelen son teklifin ABD'den geldiğini açıklayan Volkan Demirel'i geride kalan yıllarda da birçok takım istemişti. 2008'de M.City'nin teklifine 'hayır' diyen Volkan Demirel, 2010 yılında ise Lig 1 takımlarından Monaco'yu reddetti. 3 Temmuz sürecinde takımda yaşanan ayrılıkların sonrasında da takımda kalmayı seçen Volkan Demirel, takımın efsanelerinden oldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Lugano, Andre Santos ve Niang gibi isimler takımdan ayrılırken, Volkan'ı da Aston Villa, Swansea, Hamburg, Atletico Madrid gibi takımlar istedi ancak hiçbirisiyle görüşmedi. 2013 yılında ise Katar Ligi ekiplerinden 3 yıllığına 20 milyon euro'luk gelen teklifi de elinin tersiyle itti ve Fenerbahçe'de kaldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Böylesine yüksek bir teklifi de görmezden gelen tecrübeli Demirel, 2015'te AC Milan'a, 2016'da ise Qarabagh'a "Hayır" dedi. Sezon başında Volkan Demirel'in sözleşmesi sona ermiş fakat takımda kalmıştı. Aykut Kocaman ve Ali Yıldırım'ın özel olarak görüştüğü Volkan Demirel ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Sezon başında Kameni ile forma rekabetine giren Demirel, ilerleyen haftalarda kaleyi teslim almayı başardı. Bu sezon Süper Lig'de 18 maça çıkan Demirel, 17 gol yedi ve 7 maçta kalesini gole kapattı. (Habertürk)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Roberto Carlos, Zidane, Maradona, Messi ve Ronaldo... Tarih boyunca atılan en güzel gollerin kahramanları, o anları anlattı... İzlemek için videoya tıklayınız...