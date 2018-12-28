F.Bahçe'de büyük değişim! Ali Koç...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ligin ilk devresinde yaşanan facianın ikinci yarıda yaşanmaması için kolları sıvadı.
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Fenerbahçe'de ikinci yarıda bir dizi yenilikler olacak.
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Teknik direktörlüğe Ersun Yanal'ın gelmesinin ardından sarı-lacivertli takımda ligin ikinci yarısında yeniden prim sistemi devreye girecek. Başkan Ali Koç'un "Gözümüzü karartıp şampiyon olacak kadro kuracağız" sözleri sonrası transferde yıldız isimlere yönelecek olan Fenerbahçe, takım içinde de 'ateşleme' yapacak. Gelen haberlere göre yönetimin, sezon başında futbolculara ödenen maaşlar dışında uygulamadan kaldırdığı prim sistemini yeniden yürürlüğe koyacağı kaydedildi.
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Sarı-lacivertli idarecilerin bu sayede futbolcuların motivasyonunu yükseltmek istediği öğrenildi.Düşme hattında yer alan sarı-lacivertlilerin galibiyetler için ayrı derbi zaferleri için ayrı prim uygulamasına geçeceği dile getirildi.
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GEREKENİ YAPACAĞIZ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni yıl öncesi düzenlenen yemekle sarı-lacivertli camia ile bir araya geldi. Koç yemek sırasında söz alırken futbol takımının olduğu kötü durumdan ötürü düzenlenen organizasyona katılmak istemediğini ancak üyelere haksızlık yapmama adına geldiğini bildirdi. Sportif ve mali anlamda iyi işler gerçekleştirmelerine rağmen futbol takımından ötürü bunların gündeme gelmediğini sözlerine ekleyen başkan Ali Koç, "Yeni yılda bu durumun düzelmesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
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EMEKTARLARA PLAKET
Öte yandan yılbaşı yemeğinde kulübün emektar çalışanlarına plaket verildi. 10, 20, 30, 40 ve 50 yılını dolduran çalışanlara beratlarını yöneticiler takdim etti. Geceye katılan Fenerbahçeli sanatçı İlker Ayrık ile Fenerbahçeli şarkıcı Su Soley'e de plaket ve forma hediye edildi.