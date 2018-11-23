F.Bahçe'de bakın neler oldu! Ozan ve Comolli...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Kadro dışı bırakıldığı Fenerbahçe’de takıma girmesi sportif direktör Damien Comolli engeline takılan Ozan Tufan, Alanyaspor ile görüşüyor. Genç futbolcu bir yandan da tüm hayatını değiştirip, eski yanlışlarından uzak kalmaya çalışıyor.
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Fenerbahçe’nin kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan, sportif direktör Comolli’den takıma dönüş için olumlu bir yanıt alamayınca Alanyaspor ile temasa geçti. 23 yaşındaki futbolcu, bir yandan gelecek futbol yaşantısını planlamaya çalışırken, bir taraftan da özel yaşamını düzene sokarak geçmişte yaptığı hatalardan uzaklaşmaya çalışıyor. İşte Ozan’daki değişimler:
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EVİNİ BAŞKA SEMTE TAŞIDI
Ozan Tufan belki de kendi yaşamında en büyük değişime neden olan Acarkent’teki evinden ve oradaki yaşantısından uzaklaşmak için başka bir semte taşındı. Çengelköy’deki yeni evinde artık çok daha düzenli bir yaşam sürüyor ve sadece futbola odaklanıyor.
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KİŞİSEL HAYATINI DÜZELTTİ
Ozan’ın özel yaşamındaki problemleri de düzelttiği belirtiliyor. Aşırı hareketli hayattan uzak duruyor. Tek bir kız arkadaşı var ve onunla ciddi bir ilişki içerisinde. Özel yaşamındaki düzensizlik nedeniyle yaşadığı sıkıntıları da artık geride bıraktı.
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LÜKS ARABALARINI SATTI
En çok eleştirilen yönlerinden biri de oto galericilerle olan yakın ilişkileriydi. Şık ve pahalı arabalara olan merakı, maddi ve manevi sıkıntı doğuruyordu. Menajerlerinin isteği ile tüm lüks arabalarını sattı. Şimdi tek arabayla yetiniyor.
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PARASINI BABASI YÖNETİYOR
Sözleşmesine göre yılda 1.8 milyon Euro kazanan Ozan, özel yaşamındaki düzensizlik nedeniyle parasını iyi yönetemiyordu.
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Şimdi müsriflik sona erdi. Genç oyuncu aldığı parayı babasına gönderiyor. O da oğluna yaşantısını sürdürebileceği kadar para veriyor.
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PSİKOLOJİK ÇÖZÜMLEMELER
Ozan’ın en büyük sıkıntısı olarak mental konular gösteriliyor. Oynamadığı zaman çok çabuk küsmesinin önüne geçmek için özel çalışmalar yapan menajerlik şirketi, Ozan’ın duygusallığının, oyuncusuna ilgili teknik adamlarla azalacağını düşünüyor.