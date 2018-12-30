F.Bahçe yolunda! G.Saray'ın eski yıldızı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe transferde hareketli günler geçirecek, bu doğrultuda Galatasaray'ın eski yıldızı da sarı lacivertli formaya yakın.
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Sarı lacivertli kulübü çok iyi bilen Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ahmet Ercanlar, o ismi canlı yayında açıkladı.
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İşte Ahmet Ercanlar'ın Haber Global'deki "Kontra" programında yaptığı o flaş açıklamalar...
- Volkan Demirel’in menajeri Erdinç Şehit ile konuştum. En kısa zamanda Volkan Demirel ile Başkan Ali Koç’u bir araya getirecek. Zaten o görüşmede durumun çözülmemesi mümkün değil.
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- Volkan’ın affedilmesini bekliyorum. Şu an Ali Koç ve Semih Özsoy yurt dışında. Tahminime göre bu görüşme 3-4 gün sonra olur. Sonra da bu kadro dışı işi çözülür.
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- Volkan Demirel daha önce Ersun Yanal için bazı sözler söylemişti. Ama hoca bu sözleri kişisel bir probleme çevirmemiş. Bu çok olgun bir davranış.
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- Fenerbahçe stoper, 8 numara orta saha, kanat ve duruma göre santrfor transferi yapmak istiyor. Benim tahminim 3-4 iyi transfer yapılacak. Başkan Ali Koç devre arasında takım başarılı olsun diye en iyi şartları sağlamak istiyor.
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- Net bir bilgi vereyim. Tolgay Arslan Fenerbahçe’de oynamak istiyor. Oyuncunun isteği bu yönde. Fenerbahçe’ye gelmek istiyor. Bu yönde de görüşmeler sürüyor. Ama Beşiktaş şimdilik takası istemedi.
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- Beşiktaş bonservis istiyor. Tolgay da alacaklarına karşılık bonservisini kendi almaya çalışıyor. Ama Tolgay’ın Fenerbahçe’ye gelmek gibi bir planlaması var. Her ne kadar yönetim affetmiş olsa da Tolgay ayrılmak istiyor.
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- Belki yönetim ellerini kuvvetlendirmek için böyle bir hamle yapmış da olabilir. Tolgay’ın Fenerbahçe’ye gelmek için şartları zorlayacağını düşünüyorum.
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- Slimani’nin devre arasında ayrılma ihtimali var. Normalde kiralık anlaşmalarda tek taraflı fesih pek olmaz. Hem kulübün hem oyuncunun istemesi lazım. Slimani bekleneni veremedi. Kulüp de ondan memnun değil.
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- Ozan Tufan’ın affedilmesi konusunda sıkıntı yok. Ersun Yanal’ın bir problemi yok. Ama uzun süredir oynamadığı için hoca onun kiraya verilmesine sıcak. Aytemiz Alanyaspor istiyor.
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- Fenerbahçe’ye Göztepeli Yasin Öztekin de önerildi. Kulüp önce şartlara bakacak ve değerlendirecek. İyi bir ilk yarı geçirdi. Yabancı sınırı konusunda transferde sorun olacak. O yüzden takımdan ayrılacak yabancılar olacak. Kameni mesela ayrılmazsa kadroya yazılmayacak.
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Giannis muhteşem bitirdi!
NBA'de normal sezona dün gece oynanan 9 maçla devam edildi. Gecenin en güzel hareketi ise Milwaukee Bucks'ın süper yıldızı Giannis Antetokounmpo'dan geldi.