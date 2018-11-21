F.Bahçe ve G.Saray dünya yıldızı için kapışıyor!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak ayındaki ara transfer dönemi için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.
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Sezon sonunda Chelsea ile olan sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu Cesc Fabregas için Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli devreye girdi.
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Gelen bilgilere göre, Damien Comolli yıldız ismin menajerini aradı... 31 yaşındaki İspanyol yıldıza imza parası da teklif eden Fenerbahçe şimdiden ezeli rakibi Galatasaray'ın bir adım önüne geçti.
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Menajeri ile görüşüldü
Fabregas'ın aynı zamanda avukat olan menajeri Darren Dein ile yakın arkadaş olan Comolli, Fabregas için bir görüşme yaptı. Comolli'nin yıldız isme cazip bir teklif sunmaya hazır olduklarını söylediği ve transfer görüşmelerini ilerletme konusunda olumlu karşılık aldığı öğrenildi.
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İmza parası da teklif edildi
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin cazip bir imza parası teklifinde bulunduğu da gelen haberler arasında. Kulübe yakın kaynaklardan gelen habere göre F.Bahçe bu transferde bir adım önde bulunuyor.
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Mevkisinin en iyilerinden
Merkez orta sahada görev yapan ve mevkisinin en iyilerinden olan Fabregas 2014'te Barcelona'dan Chelsea'ye 33 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Fabregas 110 kez de İspanya Milli Takım forması giydi. Fenerbahçeli taraftarlar sanal alemde Cesc Fabregas için, "Kalitesi yeter. Kadıköy'ü ayağa kaldırır" yorumlarını yaptılar.
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Cesc Fabregas, Premier Lig'de geçen sezon Chelsea'nin Swansea City'yi yendiği maçın tek golünü atmıştı...