F.Bahçe transfer piyasasını altüst edecek!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçı ile başlayacak olan Fenerbahçe, önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağı takviyeler ile transfer piyasasını alt üst etmeyi hedefliyor.
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İngiliz ve Türk basınında yer alan haberlerdeki iddialara göre Galatasaray'ın belalısı olarak bilinen yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye geliyor.
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Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakan dünyaca ünlü oyuncu son pürüzlerin giderilmesini bekliyor. Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği o yıldız oyuncu da belli oldu. Eğer gerçekleşirse, Başkan Ali Koç'un transfer listesinde yer alan 2 ünlü isim Kadıköy'ü taraftar yağmuruna tutacak.
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Taraftar desteğine en çok bu sezon ihtiyacı olan Fenerbahçe bu transferlerle 35 bin civarında olan taraftar ortalamasını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Fenerbahçe yönetimi, taraftarları stada çekecek dünyaca ünlü iki yıldızın işini bitirdi. Fenerbahçe transfer operasyonlarıyla ligde bambaşka bir konuma gelecek. Adı sır gibi saklanan ünlü isimlerin adı sonunda basına sızdı. Fenerbahçe'yi hem ligde hem de Avrupa'da iyi noktalara getirecek yıldız oyuncular rakip takımları da gözünü korkutuyor. İşte adı sır gibi saklanan Fenerbahçe'nin son transfer listesi...
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FENERBAHÇE'DEN ADEBAYOR ATAĞI
Fenerbahçe'nin Adebayor aşkı yeniden alevlendi. Slimani'den memnun olmayan ve forvet bölgesine takviye yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, kısa bir süre önce 34 yaşındaki golcü için Başakşehir'in kapısını çalmış ancak 'ret' yanıtı almıştı. Fenerbahçe yönetimi, ara transferin bitimine 2 hafta kala Adebayor için Başakşehir'in kapısını bir kez daha çaldı. Fenerbahçe'nin 2020 yılılnda sözleşmesi bitecek olan Togolu forvet için Başakşehir'e 1 milyon Euro teklif ettiği ve beklemeye geçtiği öğrenildi. Başakşehir'de ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan yıldız oyuncunun Sarı-Lacivertli takıma gitmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Fenerbahçe yönetimi de Adebayor'un transferini bitirmekte kararlı.
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MATA'DA SICAK GELİŞME
Ümraniyespor yenilgisi sonrası takımda yıldız oyuncu görmek isteyen Sarı Lacivertli taraftarlar sosyal medyadan yayılan haberlere ilgi göstermeye devam ediyor. En son Fenerbahçe ile adı anılan Juan Mata ile ilgili başka bir iddia da İngiliz basınından The Sun Gazetesi'nden geldi. The Sun Gazetesi, Manchester United yönetimi ile Juan Mata'nın babasının 2 gün içinde yeni sözleşme için masaya oturacağını ve İspanyol oyuncunun yıllık 9,5 milyon euro olan maaşında indirime gitmeye hazır olduğunu yazdı. Mata'nın sözleşmesi bu sezon sonu sona eriyor.
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MESUT ÖZİL İDDİASI ORTALIĞI DUMAN ETTİ
İngiltere'de yayın yapan Daily Mirror, "Arsenal, Mesut'un ücretinin bir kısmını karşılayıp, kiralayacak" yazdı. Uzun süredir İstanbul'da ev bakan 30 yaşındaki futbolcunun bu durumu Fenerbahçe'yi de harekete geçirdi. Başkan Ali Koç'un da yıldız oyuncunun transferi konusunda sportif direktör Comolli'ye tam yetki verdiği öne sürüldü.
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ADRIEN SILVA İDDİASI
Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Leicester City'den Adrien Silva için büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ve transferin imzaya kaldığı iddia edildi. İngiliz basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli İngiltere'ye giderek Leicester City yöneticileriyle görüştü. Yapılan görüşmelerde tecrübeli orta sahanın kiralanması konusunda el sıkışıldı.
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City zirve takibini sürdürdü!
Premier Lig'de Pep Guardiola'nın takımı Manchester City, deplasmanda Huddersfield Town'u 3-0 yenerek lider Liverpool'u takibini sürdürdü...