Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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F.Bahçe teknik direktörlüğüne 4 aday... Koç koltuğa kimi oturtacak!
Aziz Yıldırım'a büyük fark atarak Fenerbahçe'nin yeni başkanı olan Ali Koç'un, Aykut Kocaman'la yolları kesin olarak ayırmayı planladığı, takımın başına ise dünyaca ünlü bir hocayı getirmek istediği belirlendi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Koç yönetiminin elinde ise 4 isimli bir hoca listesi var. Bu isimlerden biri Ali Koç tarafından teknik direktörlük koltuğuna oturtulacak. Peki listede kimler var...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Luis Enrique, üç sezonda iki kez lig şampiyonu yaptığı Barça'ya bir kez de Şampiyonlar Ligi Kupası kazandırdı. Bir yıldır takım çalıştırmayan İspanyol teknik adam, Barça'dan 9 milyon dolar ücret alıyordu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ali Koç'un Luis Enrique'nin yanı sıra Laurent Blanc, Antonio Conte ve Leonardo Jardim'den de birer randevu aldığı, bu isimlerle de görüşmeler yapacağı öğrenildi. PSG'yi 3 kez şampiyon yapan ve ayrılırken tam 22 milyon euro tazminat alan Fransız hoca Blanc, iki sezondur takım çalıştırmıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Adaylardan Conte'nin Chelsea ile bir yıllık daha sözleşmesi var. 3 kez Juve'yi, bir kez de Chelsea'yi şampiyon yapan İtalyan teknik adamın ücreti 8.4 milyon dolar.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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2016-17'de Monaco'yu 17 yıl aradan sonra şampiyon yapan Jardim'in de takımı ile 2020'ye kadar kontratı bulunuyor. Portekizli hocanın maaşı ise 3.8 milyon euro.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ali Koç'un futbolun planlayıcısı olarak düşündüğü Damien Comolli'nin hafta sonuna kadar Türkiye'ye geleceği belirtildi. 49 yaşındaki Fransız futbol adamı, sportif direktör olarak görev yapacak. Transferlerden, teknik direktör seçimine kadar futboldaki yeni yapılanmada 'kritik rol' üstlenecek. Daha önce Arsenal, Tottenham Hotspur ve Liverpool gibi kulüplerde çalışan Comolli, antrenörlük, gözlemcilik ve futbol direktörlüğü görevlerinde bulundu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Comolli, 7 yıl gözlemcilik yaptığı Arsenal'de Kolo Toure, Eboue ve Gael Clichy gibi isimleri keşfetti. 2004-05 yılları arasında futbol direktörlüğü yaptığı St. Etienne, Fransa Kupası'nda yarı final oynadı. 2005-08 arası çalıştığı Tottenham'da Bale, Modric, Corluka, Berbatov, Boateng gibi yıldızları takıma kazandırdı. İşte Fenerbahçe'nin hoca adayları...